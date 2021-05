Twee jaar terug had ik het bijna iedere nacht, tegenwoordig heel af en toe. Toevallig gisteravond toen ik in slaap viel. Het gevoel dat je in een gapend gat valt en dan ineens wakker schrikt. Wat is dat en hoe komt het?

Het gevoel dat je valt als je in slaap valt, komt door een hypnagoge schok. Klinkt als een of andere dodelijke aandoening, is niets om je zorgen over te maken. Maar waar het vandaan komt? Daar bestaan verschillende ideeën over.

Slaapprobleem door stress

Allereerst kan het komen door stress. We weten inmiddels dat stress invloed heeft op zo’n beetje alles in je lijf en dus ook op je slaap. Het gevoel van vallen en de stuiptrekkingen die worden veroorzaakt, zouden kunnen komen door stress, angst of een verstoorde nachtrust.

Sleeping brain

Een andere verklaring heeft te maken met het brein. Je spieren ontspannen als je slaapt en tijdens de fase waarin je droomt, je REM-slaap, zijn ze zelfs verlamd. Je hersendelen vallen een voor een in slaap en het kan dus voorkomen dat het deel dat je spieren bestuurt al slaapt, maar het andere deel nog wakker is. Het ‘wakkere’ gedeelte denkt dat je valt en wil dat je je opvangt, dus span je al je spieren aan. En zo krijg je dat ‘valgevoel’.

PLMD of RLS

Als je vaker last hebt van het valgevoel of stuiptrekkingen als je gaat slapen, kan het zijn dat je een slaapstoornis hebt. PLMD staat voor periodieke ledemaatsbewegingsstoornis (ik snap die afkorting wel) en dat betekent dat de benen, en soms ook de armen, schokkende bewegingen maken terwijl je slaapt. Het kan ook RLS zijn, het Restless Legs Syndrom, maar dat is wel echt iets anders. Bij RLS heb je een irriterend, brandend en kriebelend gevoel in de benen en voeten, vooral als je stil ligt of staat. Beweging helpt dan.

Bron: maxvandaag | Beeld: Getty Images