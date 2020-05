Dit is hoe Elke zoveel is afgevallen: ‘Ze is zo sterk’

Fans maakten zich een tijd geleden zorgen over de sterk afgevallen Elke. Toen Arda vreemdging in Temptation, leek de brunette namelijk vooral de fout bij zichzelf te zoeken. Viel hij voor Eline omdat zij dunner was dan zijzelf, vroeg ze zich in tranen af.

Een pijnlijke opmerking, die aangeeft hoe onzeker Elke is over haar figuur en waar we ons gek genoeg allemaal in herkennen. Is het vanwege Arda dat Elke zoveel is afgevallen? Het is wat veel volgers van Elke dachten bij het zien van haar foto’s op Instagram.

Elke afgevallen

Volgens Roshina is dat niet het geval. ‘Ik heb me helemaal geen zorgen gemaakt om het afvallen van Elke. Het lijkt heel erg, maar volgens mij is ze maar zo’n vijf kilo afgevallen door veel te sporten en gezond te eten’, aldus de vriendin van Karim.

Zo sterk

Roshina sluit af: ‘Ze is meer voor zichzelf gaan zorgen en daar ben ik trots op, dat ze zo sterk is en is geweest.’ En sterk, dat was ze zeker. Zo nam ze Eline helemaal niks kwalijk. ‘Ze respecteert me, en ik haar. We zitten op eenzelfde golflengte. Fijn dat ik zo’n mooie vriendschap heb overgehouden aan dit avontuur’, vertelde de verleidster met wie Arda vreemdging eerder.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL