Dit is jouw grootste angst, volgens de sterren

Iedereen kent angsten. Al weet de één ze beter te verbergen dan de ander, dát we allemaal iets hebben wat ons doet beven staat vast. En dan hebben we het niet over een vrees voor spinnen, maar over angsten die veel dieper in jezelf zitten. Lees hier wat jouw sterrenbeeld hierover verklapt.

Waterman

Dit is een van de meest ruimdenkende sterrenbeelden. De Waterman vindt dat iedereen er mag zijn, ook degenen die door anderen worden gezien als ‘gek’ of anders. En daar ligt ook meteen de grootste angst van dit sterrenbeeld: om niet geaccepteerd te worden voor wie hij is. Om buiten de groep te vallen en niet geaccepteerd te worden.

Vissen

Het sterrenbeeld Vissen is intuïtief en gevoelig. Voor hen bestaan er geen echte grenzen tussen dromen en werkelijkheid en tussen fantasie en realiteit; althans ze zouden willen dat het niet zo is. De dood is daarom voor hun een veel te harde grens en één die ze niet kunnen ontkennen of verzachten. Voor Vissen is het definitieve einde dus de grootste angst.

Ram

Als er iets is waar een Ram een hekel aan heeft dan is het onderdanigheid. Dit sterrenbeeld wil het voor het zeggen hebben. Hun grootste angst is dus om monddood gemaakt te worden, niet meer de teugels in de hand te kunnen nemen of dat mensen niet (meer) naar ze luisteren.

Stier

Een Stier heeft graag controle. Neem dat van hem weg en hij wordt wanhopig. Voor een Stier is chaos niet ‘spannende verandering’, maar een hel waar bij de ene stap de volgende nog niet kunt overzien. En dat is voor een Stier, de grootste angst.

Tweelingen

Dit sterrenbeeld wil vermaakt worden. Tweelingen zijn altijd op zoek naar iets nieuws, iets spannends, iets uitdagends. De grootste angst van een Tweelingen is dan dus ook: verveling. Als een Tweelingen zich langere tijd niets nieuws meemaakt, gaan ze van binnen bijna letterlijk een beetje dood.

Kreeft

De Kreeft is een gevoelig teken. Vaak gaan hun angsten terug naar de kindertijd en het moment dat ze erachter kwamen dat de wereld niet per se een veilige plek is zoals het gezin waarin ze opgroeiden, en dat ouders er niet voor altijd zullen zijn. Zij zijn dan ook het bangst om verlaten te worden.

Leeuw

Een Leeuw is trots en laat graag zijn authenticiteit zien. Ze willen dat er van hen gehouden wordt zoals ze zijn. En daar ligt ook direct hun grootste angst: want wat als alle maskers af gaan en er daaronder iets overblijft waar niemand van houdt?

Maagd

Een Maagd zul je niet snel van de daken horen schreeuwen. Dit sterrenbeeld is nederig en zal liever sterven zonder enige vorm van erkenning voor hun harde werk dan dat (en daar is hun grootste angst) ze erkend worden, maar negatief beoordeeld. Het niet waard zijn is de angst waardoor een Maagd zijn hele leven keihard zal werken om het tegendeel te bewijzen.

Weegschaal

Voor een Weegschaal is de relatie met anderen ongelofelijk belangrijk. Want met z’n tweeën bereik je nu eenmaal meer dan alleen. Relaties die over gaan, of het nu een liefdesrelatie, vriendschap of een zakelijke relatie is; het boezemt een Weegschaal een behoorlijke portie angst in.

Schorpioen

Dit sterrenbeeld beweegt zich het liefst onder de radar. Niemand heeft tenslotte iets met hun zaken te maken. Hun grootste angst is dan ook om volop in de belangstelling te staan waarbij de hele wereld zicht heeft op ‘hun’ gang van zaken.

Boogschutter

Dit is een van de meest reislustige tekens. De Boogschutter snuift als geen ander andere culturen en gewoontes in zich op. Waar sommigen blij worden van een gezapig leven in een klein dorpje, ziet een Boogschutter zo’n leven met angst en beven tegemoet. Dit sterrenbeeld heeft het nodig om steeds weer nieuwe indrukken in zich op te kunnen nemen.

Steenbok

De Steenbok is altijd bezig. Dit sterrenbeeld heeft heel goed gesnopen dat we maar één keer leven en ze zijn vastberaden alles eruit te halen. Nietsnutterij en verspilling van tijd is dus de grootste vijand van een Steenbok. Want o wee, als ze een dag (voor hun gevoel) niets bereikt hebben.

Bron: PureWow | Beeld iStock

