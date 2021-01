Ga naar het bos, park of de hei en je ziet het: een hond die op z’n baas lijkt. Een vrouw met prachtige blonde krullen, een hond die het ook heeft. Een atletisch gebouwde vrouw rent samen met haar windhond (je weet wel, die hele slanke met die hoge poten) haar hardlooprondje en een mopshond met een man die.. nouja goed, je snapt het punt.

Gisteren waren mijn vriend en ik samen met een bevriend stel onze hond aan het uitlaten. Toen zei de vriendin in kwestie: ‘Ja, jouw vriend lijkt echt op jullie hond.’ Ik had die overeenkomsten al wel vaker gezien, maar dacht eigenlijk dat dat vooral in m’n hoofd zat (omdat ik ze allebei lief en schattig vind). Maar het is dus echt zo: ze hebben allebei een lange nek, klein hoofdje en een minder klein neusje. En wat blijkt nou? We kiezen onze hond bewust daarop uit.

Hond lijkt op baasje

Michael Roy, psycholoog aan de Universiteit van California, San Diego, was een van de eersten die dit onderzocht. Hij ging naar drie hondenuitlaatplekken en fotografeerde daar de viervoeters en hun baasjes apart. Daarna vroeg ‘ie aan een groep mensen of ze ze konden raden wie er bij wie hoorde. Wat bleek? De deelnemers konden de baasjes en honden aan elkaar koppelen, vanwege de uiterlijke gelijkenissen.

Klopt het dus toch, dat mijn lief en mijn hond op elkaar lijken. Maar waarom kiezen we honden uit die lijken op een van de baasjes? Daar zijn twee theorieën over. Het kan voortkomen uit de evolutietheorie. Daaruit blijkt dat als we iemand daten die op ons lijkt, we zeker zijn dat hun genen goed samen gaan met onze genen. Dit doen we onbewust ook bij het kiezen van vrienden en dus ook bij huisdieren. Een andere reden kan zijn dat we een vertrouwd gevoel krijgen bij de hond als we ‘m voor het eerst zien, en hij doet ons aan iemand denken.

Persoonlijkheid

Maar uiterlijk is niet het enige waar we onze huisdieren op uitkiezen. Uit ander onderzoek blijkt dat we ook kijken naar of hun persoonlijkheid een beetje bij de onze past. Babola Trucsan van de Eotvos Universiteit in Budapest testte dit. Ze zei: ‘De relatie met een hond is heel bijzonder. Het is niet ‘gewoon’ een huisdier, maar een familielid, een vriend of een maatje. Dus we dachten dat we – ook bij de keuze van huisdieren – kijken naar een persoonlijkheid die past bij de onze’. En dat klopte.