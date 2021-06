Het laatste seizoen van Keeping up with the Kardashians is verstreken en het lijkt of we werkelijk alles wel hebben gezien van de familie. Maar, één onderwerp blijft een mysterie. We hebben namelijk nog nooit een vriendje gezien van Kendall Jenner. Toevallig? Nee, niet echt. Dat vertelde één van de producenten maandag in een podcast van Bravo TV.

Voorwaarde

Kendall Jenner stelde namelijk een regel op voor zichzelf voordat ze gelijk iemand meenam naar de opnames van de serie. ‘Ze vond dat ze minimaal een jaar met iemand samen moest zijn voordat ze onderdeel van de show zouden kunnen worden. Dat was omdat ze niet altijd weet wat de intenties zijn van mensen die ze ontmoet’, aldus Farnaz Farjam, producent van de serie. ‘Dat is waarom we uiteindelijk haar persoonlijke leven uit de serie hebben gehouden.’

Niet serieus

Vier jaar geleden vertelde het model aan Harper’s Bazaar geen intenties te hebben om een serieuze relatie aan te gaan met iemand. Trouwen stond ook voorlopig niet op de planning: ‘Ik ben niet verloofd. Op het moment heb ik niets voor de lange termijn in mijn leven. Als ik niet een volledig serieuze relatie met iemand heb en zelf niet eens weet wat het is, waarom zou ik het dan openbaar maken? Dat is iets tussen twee personen, daar heb ik geen mening van anderen bij nodig. Mensen zullen altijd drama starten. Als ik een vriend had, zouden mensen dingen zeggen om ons uit elkaar te drijven.’

Love is in the air

Afgelopen weekend deelde het model zeldzame kiekjes in haar story. Kendall en haar vriendje Devin Brooker vierden hun eenjarige jubileum. Helaas zendt de realityshow deze week de laatste aflevering uit, een inkijkje in het liefdesleven van Kendall en haar vriendje zit er dus voorlopig niet meer in…

