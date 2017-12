Dit is waarom alleen de elleboog van een vrouw op de Time-cover staat

Deze week werd bekend dat Time Magazine de mensen achter de #MeToo-onthullingen uitroept tot Person of the Year. Die mensen verschenen ook op de cover van het bekende tijdschrift. In de hoek van de cover prijkt echter slechts een deel van een elleboog. Maar waarom is er eigenlijk maar een klein deel van die vrouw te zien?

Donderdag maakte het tijdschrift bekend dat de mensen die onlangs een boekje openden over het feit dat ze in het verleden seksueel zijn misbruikt of geïntimideerd op de werkvloer, zijn uitgeroepen tot Time Person of the Year. Zij krijgen de titel omdat de #MeToo-discussie ‘de snelste sociale verandering veroorzaakt in tientallen jaren en die werd op gang gebracht door de moed van verschillende vrouwen en mannen,’ zo meldt Time-hoofdredacteur Edward Felsenthal. Onder die mensen vallen onder andere Adama Iwu, Ashley Judd en Taylor Swift, die daarmee ook een plekje op de nieuwste Time-cover kregen. Maar zij zijn niet de enigen die op de cover staan: ook staat er een deel van een elleboog op. Dat leidt tot verontwaardiging op Twitter.

Verklaring

De mysterieuze elleboog op de cover is echter allesbehalve een foutje. Het is een provocerende, artistieke keuze en bedoeld om de miljoenen mensen te vertegenwoordigen die ook seksueel misbruikt of geïntimideerd zijn, maar die hier niet mee naar buiten treden om wat voor reden dan ook. Dat kan uit angst zijn, maar ook verlies van werk of bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor afwijzing van hun familie. De anonieme vrouw vertegenwoordigt die vrouwen die hun verhalen over seksuele intimidatie het afgelopen jaar krachtig maar anoniem hebben gedeeld. Bij de Today Show legt Felsenthal het uit: ‘Het beeld dat je gedeeltelijk op de cover ziet, is van een vrouw met wie we gesproken hebben – een ziekenhuismedewerker in het midden van Amerika – die niet het gevoel heeft dat ze met haar verhaal naar buiten kan treden zonder dat haar leven daardoor verandert.’

#IkOok

Hoewel de cijfers van seksuele intimidatie nog steeds schrikbarend hoog zijn, blijkt erover praten en hulp zoeken nog steeds lastig. Om bewustzijn te creëren en om het taboe te doorbreken blíjft het belangrijk om ervaringen hierover te delen. VIVA ging eerder dit jaar – en gaat nog steeds – de barricade op en vraagt iedereen zijn of haar ervaringen te delen met #IkOok. Want hoe meer mensen hierover durven te praten, hoe meer mensen zich daarmee gesterkt voelen om hulp te zoeken of zelfs aangifte te doen. Samen staan we sterk.

