Dit is waarom je nooit parfum moet sprayen als je de zon in gaat

Met het warme weer van de afgelopen dagen is een extra vleugje parfum uiterst welkom. We willen immers niet ruiken naar zweet. Maar eigenlijk is het opspuiten van parfum helemaal niet zo goed wanneer je de zon in gaat.

Door de warme temperaturen kan de parfum op je huid zorgen voor huiduitslag. Dit kan zijn in de vorm van pigmentatie, rode bultjes en blaasjes. Dat komt door de alcohol en fuccomarine die in je favoriete geurtjes zitten. De bijbehorende moleculen absorberen de UV-straling en veroorzaken huiduitslag. In plaats van je huid te beschermen tegen de zon, laat je nu de straling nog sneller absorberen. Hierdoor verbrandt je huid sneller. Dit verschijnsel wordt ook wel Berloque Dermatitis genoemd.

Voorkom huiduitslag door parfum

Natuurlijk hebben cosmeticamerken ook aan oplossingen gedacht. Er zijn steeds meer alcoholvrije parfums verkrijgbaar. En een tip van VIVA: spray je parfum op je kleding in plaats van op je huid. Dan ruik je alsnog lekker fris!

Bron: Flair, Huidarts | Beeld: iStock

