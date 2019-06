Dit is waarom Mindy Kaling de vader van haar dochtertje niet bekend maakt

Toen actrice Mindy Kaling in juli 2017 haar zwangerschap bekendmaakte, sloeg dat redelijk in als een bom. Want: Mindy is toch vrijgezel? Nu zijn we inmiddels bijna twee jaar verder en houdt Mindy nog steeds de lippen stijf op elkaar als het om de vader van haar dochter gaat.

Dat doet ze met een goede reden. Niet alleen toont ze het gezicht van haar eenjarige dochtertje Katherine niet op social media vanwege haar privacy, ook vindt ze dat ze vader van Katherine voorlopig geheim moet houden. ‘Het is echt essentieel voor mijn leven dat er iets is dat niet iedereen weet. Ik heb recht op privacy over mijn dochter en mijn relaties,’ vertelde ze in Glamour. Om die reden heeft ze zelfs de naam van de vader niet laten opnemen op het geboortecertificaat.



Afgelopen week legde Mindy in gesprek met The New York Timeshaar keuze uit. ‘Mijn idee is dat zolang ik (nog) niet met mijn dochter praat over haar vader, ik dat ook niet met anderen moet bespreken.’



Maar hey, we hebben het hier wel over een ster met A-status. Dus niet zo gek dat het hele vaderschapsgedoe de gemoederen flink bezig houdt. Al sinds de aankondiging van haar zwangerschap speculeren fans volop over de eventuele papa. Grote favoriet is Mindy’s collega van The Office, B.J. Novak. Met hem is ze al jaren bevriend – 16 years and counting – en zou ze volgens velen een perfecte match vormen.

En alhoewel de twee een korte romance hadden, benadrukt Mindy dat ze nu niets meer dan vrienden zijn. ‘Hij is een geweldige vriend en perfecte peetoom voor mijn dochter. Hij is een onderdeel van mijn familie nu, ook al gaat dat gepaard met minder seksuele spanning. Ik denk dat onze band nu zelfs dieper is.’

Bron: The new York Times, Huffington Post, beeld: Getty Images