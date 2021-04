Een kast à la Beyoncé, die willen we allemaal wel. Kleding, schoenen en sieraden waarmee een kledingcrisis voorgoed verleden tijd zou zijn. Toch hoef je volgens haar stylist geen uitpuilende kledingkast te hebben, als er een specifiek item maar wél in hangt.

Beyoncé’s stylist Zerina Akers stelt dat je geen duizend jassen nodig hebt om er leuk uit te zien, maar een goede blazer je al heel ver brengt. Een simpele zwarte blazer mag volgens haar dan ook echt niet ontbreken in je kledingkast.

Doei kledingstress

Zerina werkt al jaren samen met Beyoncé, en is daarnaast ook verantwoordelijk voor de looks van onder andere Yara Shahidi, Chloe X Halle and Niecy Nash. Ze vertelt aan Pure Wow dat een goede outfit niet zomaar tot stand komt en dat opties fijn zijn, maar dat een blazer veel kledingstress voorkomen kan.

Blazer

‘Een sterke blazer is mijn go-to item. Ik voel me de krachtigste in mijn pak, of dit nou zwart en klassiek of juist opvallend gekleurd is. Dus ik heb het gevoel dat de beste keuze om altijd in je kast te hebben zeker een jasje is, of het nu met een T-shirt wordt gedragen, netjes is of nonchalant.’

Gouden tip

En vind je het lastig om een outfit samen te stellen óf lukt het je maar niet een eigen stijl te creëren? Het gratis mode-advies van Beyoncé’s stylist: ‘Experimenteer met kleur. En wees nooit bang om nieuwe accessoires te proberen, een cool paar oorbellen kan een look echt transformeren.’ Staat genoteeerd!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Pure Wow | Beeld: Getty