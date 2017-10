Het item dat je nóóit wast, maar wel echt moet wassen

Verdikkeme nog aan toe, kan het zomaar zijn dat je deze week je dikke jas van zolder hebt gehaald. Buiten begint het een stuk frisser te worden en daarom komen de najaarsjassen, laarsjes, sjaals en mutsen weer tevoorschijn. Aan de ene kant leuk, want het wederzien van je winterkledij voelt vaak een beetje als een nieuwe garderobe, aan de andere kant balen dat het vanaf nu alleen nog maar kouder gaat worden. Yikes! Maar even over die winteraccessoires zoals sjaals en mutsen… wanneer heb je die voor het laatst gewassen?

Winteraccessoires

Een beetje ironisch is het wel, we douchen dagelijks, wassen onze kleding en beddengoed regelmatig, poetsen ons huis en toch zijn er dingen die we steevast overslaan voor een opfrisbeurt. Ga maar eens na, wanneer heb jij voor het laatst je favoriete sjaal gewassen? Dat terwijl je dit item bijna dagelijks draagt en de lekkere warme nekkraag een broeinest voor bacteriën is. Precies, wassen dus maar.

Hoe was je je sjaal?

De reden dat je je sjaal niet wast, kan met het materiaal te maken hebben. Niet iedere sjaal is van standaard katoen, waardoor je ‘m niet makkelijk met de rest mee wast. Is jouw sjaal van verfijnd – heerlijk zacht – materiaal? Was ‘m dan op de hand met babyshampoo in een grote kom water. Pas hierbij op dat je koud in plaats van warm water gebruikt en dompel je sjaal goed onder. Laat ‘m zo’n tien minuten weken, giet het zeepwater weg en vul opnieuw met koud water. Spoel de sjaal in de kom en blijf dit herhalen tot dat alle zeepresten zijn verdwenen. Leg ‘m vervolgens te drogen op een plat oppervlak, et voilà.

