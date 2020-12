Dit koppel gaat het weggestuurde stel in ‘Temptation Island’ vervangen

Ook dit jaar is het weer raak: de geruchten gaan dat niet één, maar wel twee stellen Temptation Island moeten verlaten. De makers hebben dus weer halsoverkop een ander koppel moeten invliegen. Déze tortelduifjes zouden Gulcin en Sorelis gaan vervangen.

Er is natuurlijk nog niks zeker, maar vorig jaar bleken alle pagina’s het óók al bij het rechte eind te hebben. Het kan dus zomaar zijn dat Gulcin en Sorelis inderdaad vroegtijdig hun koffers moeten pakken.

Vervangen Temptation Island

Wie daarvoor in de plaats komen? Niemand minder dan Eva Voorjans en Kevin Visscher. Deze namen laten nu nog geen belletje bij je rinkelen, maar de kans is groot dat zij de koppels dit seizoen komen versterken. Waarom zij? Nou, omdat ze zowat elke andere deelnemer van Temptation Island volgen en door hen gevolgd worden. De singles reageren daarnaast óók nog onder hun foto’s.

Opvallend

Daarnaast plaatsen ze ook zelf regelmatig opmerkingen onder de posts van de verleiders van dit seizoen. ‘Hier waren we zo goed in’, is onder meer te lezen. Kan haast niet anders dan dat zíj een koppel gaan vervangen in Temptation Island, toch?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Team Tempa (@team_tempa)

Bron: Love Reality | Beeld: RTL