Lekker hoor, deze lenteachtige temperaturen, maar minder lekker voor de hooikoortspatiënten. Dat komt door de pollen die ook meteen weer verschijnen. Hallo traanogen, jeukende neus en onophoudelijk niezen. Wat kun je doen tegen hooikoorts?

Hooikoorts is een allergie die ontstaat door door pollen. Met pollen wordt dan stuifmeel van bepaalde grassoorten, bomen of planten bedoeld. Die klachten die ervan kunt krijgen, ontstaan doordat de pollen de slijmvliezen dikker maken. Heel vervelend, maar niet schadelijk. Behalve dan ten tijde van corona, want ieder niesje betekent nu dat je jezelf moet verontschuldigen. Daarom zijn wat tips hoe je de klachten kunt verminderen, van harte welkom.

Tips om hooikoortsklachten te verminderen

Het is meteen de meest rigoureuze – maar ook meest effectieve – maatregelen tegen hooikoortsklachten: blijf binnen en houd ramen en deuren gesloten. Ongezellig, zeker met dit lekkere weer. Dus, wel naar buiten? Lees dan verder.

Draag buiten een zonnebril tegen de pollen. Het houdt je ogen afgeschermd en zo komen ze minder snel in aanraking met die gehate pollen.

Aan zee en hoog in de bergen zit minder stuifmeel in de lucht. Die hoge bergen hebben we in NL niet echt, maar als je een uitje wilt maken tijdens hooikoortseason, het strand is jouw place to be.

Wasgoed buiten drogen bespaart je wat knaken, maar het zorgt ook voor extra hooikoortsklachten want de pollen houden van wasgoed. Hang je was dus niet buiten.

De dokter heeft verschillende medicijnen tegen hooikoorts. Bijvoorbeeld een neussprays en tablet als je af en toe klachten hebt, of een neusspray met ontstekingsremmer als je vaak hooikoortsklachten hebt.

Douche voor het slapen; zo was je de huid en haren pollenvrij. En over je bed gesproken, verschoon die ook vaker dan normaal.

Het beste moment voor jou als hooikoortspatiënt om te wandelen, is als het net geregend heeft. De lucht is dan schoner en zo heb je minder last van stuifmeel.

Lekkerste voor het laatst bewaren: een paar jaar terug was het advies om gin of wodka te drinken tegen hooikoorts. En dat is wat ons betreft het beste medicijn. Zelfs als het niet écht helpt, na een glas of drie merk je er niks meer van. Proost!

Bron: Thuisarts, Getty Images