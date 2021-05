Soms zit je er gewoon niet zo lekker in. Het regent pijpenstelen, je stoot ’s ochtends onderweg naar de badkamer al drie keer je teen en je werk; daar vind je vandaag ook geen zak aan. Kortom: een ouderwetse baaldag. Je kunt er natuurlijk aan toegeven (soms ook gewoon lekker doen), maar je kunt jezelf ook een handje helpen door het eten van bepaalde voedingsmiddelen.

We zeggen niet dat een zalmmoot met amandelen een depressie verhelpt, maar een baaldag kun je minder erg maken door het eten van bepaald voedsel, zo blijkt uit onderzoek.

Eten voor beter humeur

Spinazie

Je hebt er misschien niet direct zin in als je een baaldag hebt, maar de groene bladgroente blijkt dus wonderen voor je humeur te kunnen doen. De bladeren zitten namelijk vol met vitamines B9 en B12 en dat onderdrukt depressieve gevoelens. Groene smoothie, iemand?

Amandelen

Amandelen bevatten aminozuren en die creëeren dopamine in de hersenen. Dopamine is het gelukshormoon en daar wil je zoveel mogelijk van op je baaldag, dus eet lekker een handje nootjes.

Chilipeper

De reactie van ons lichaam op pikante voeding is endorfine aanmaken, zo kalmeert het. Die endorfine kan zorgen voor een euforisch gevoel en dat kunnen we allemaal wel gebruiken als we ons ‘bleh’ voelen.

Vette vis

Er bestaat een verband tussen het gebrek aan gezonde vetten (Omega-3 vetzuren) en depressie. En laat zalm nu nét vol zitten met die gezonde vetten. Je lichaam kan dit niet zelf aanmaken, dus je zult het uit voeding moeten halen. Je kunt dan inderdaad gaan voor zalm, maar ook andere soorten vette vis volstaan.

Chocolade

Beste nieuws van de dag: Chocolade. Geeft. Geluksgevoel. De echte chocoholics wisten dit natuurlijk wel (of maakten dit zichzelf wijs ;-)), maar het is waar: het verbetert je humeur. Het bevat namelijk anandamide; een neurotransmitter met hetzelfde effect als THC. Chocolate is my drug.

