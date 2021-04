Vorig jaar werd Koningsdag ondergedompeld tot Woningsdag, maar na een jaar thuis, zijn we allemaal wel een beetje klaar met die woning. Toch hebben we nog steeds strenge maatregelen waar we ons aan moeten houden, willen we snel uit deze lockdown situatie komen. Dus: wat kun je (binnen de maatregelen) doen op Koningsdag.

Klinkt het nog ver weg? Is ’t niet. Nog anderhalve week en dan kunnen we in oranje kleding feesten op, o nee, dat was de goede oude tijd. Maar we kunnen wel “feesten” en oranje kleding dragen.

Zooooooooom, vroom

Doe oranje kleding aan, pak oranje bitter, nodig een vriend of vriendin thuis uit en zet een knallend Zoom festival neer. Jaha, ik weet ook wel dat we er eigenlijk geen zin meer in hebben, maar laten we er maar het beste van maken.

Stadswandeling

Toch de deur uit? Wat dacht je van een stads- of dorpswandeling? Loop langs hotspots en vrienden, neem een drankje mee voor in de tas en ga toch op pad, zoals je dat normaal ook doet. Alleen dan op anderhalve meter afstand en met minder mensen.

Lekker weer? Picknick!

Picknicken kan natuurlijk altijd. Is het een beetje lekker weer? Organiseer een picknick in thema oranje met vrienden. Allemaal op een eigen kleedje en met eigen eten en drinken, maar toch samen.

Lokale horeca

Prima moment om je lokale horeca een hart onder de riem te steken. De meeste horecagelegenheden hebben een aangepaste Koningsdag menu, borreltas of lunchbox.

Online rommelmarkten

Verschillende platformen hebben een online vrijmarkt georganiseerd. Kun je toch ‘struinen’ en je leukste items scoren. Check Google voor vrijmarkten die georganiseerd worden. Voordeel: je hoeft niet zo achterlijk vroeg je bed uit om in de kou over een markt te lopen om de beste items te scoren, je kunt het gewoon heerlijk vanuit je warme mandje doen.

Tompoucen!

En dan: al mag de hele wereld vergaan, tompoucen blijven bestaan. Ga dit jaar eens voor de écht goeie oranje tompoucen van de bakker (je geeft het geld aan biertjes op een festival nu toch niet uit) en geniet ervan. Mag trouwens meerdere malen per dag: prima ontbijt, lunch, diner en snacks – met oranjebitter, uiteraard.

