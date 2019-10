Dit leuke kledingitem is dé trend voor dit najaar

Je garderobe updaten voor het najaar, maar geen idee waar je moet beginnen? We snappen dat je soms door de bomen het bos niet ziet. Gelukkig heb je door deze trend maar één nieuw item nodig.

Want hoewel je het zwarte leren jasje natuurlijk al jaren zodra het wat kouder wordt weer uit de kast haalt, is deze variant een echte eyecatcher. Dit najaar zie je het kledingstuk namelijk vooral in heel veel felle kleuren.

Vrolijk

Dus mocht je wel een vrolijke noot kunnen gebruiken in deze grauwe dagen, dan is dit de oplossing. De (vegan) gekleurde jassen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en je maakt hiermee meteen van elke outfit een feestje. En ook nog eens: super veelzijdig. Want of het nu over een jurkje is of voor bij een wat stoerdere look, het kan allemaal!

