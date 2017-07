Ze heeft al meer dan vijftig films en tv-series op haar naam staan, maar wist goed onder de radar te blijven. Tot nu, want Alison Brie is dé ster van de nieuwste Netflix Original-serie ‘GLOW’!

VIVA samen met Netflix

Een cv van jewelste

We zeiden het al: Alison Brie heeft een curriculum vitae van jewelste. Misschien heb je haar leren kennen als Trudy Campbell, de gefrustreerde doch immer feilloos geklede jaren zestig huisvrouw in de hitserie ‘Mad men’? En tussen de seizoenen door heb je haar kunnen bewonderen op het witte doek in ‘The five year engagement’ en ook ‘Scream 4’. En nadat de met prijzen overladen serie in 2015 z’n finale beleefde, bleven regisseurs met hun scripts zwaaien. Want wat blijkt: Brie kan behalve met drama ook met komedie uit de voeten. Zo schitterde ze in de pittige komedie ‘Sleeping with other people’, leende ze haar stem voor animatieserie ‘BoJack Horseman’ en was ze samen met funny girls Leslie Mann en Rebel Wilson te zien in de film ‘How to be single’. En die drama en comedy-talenten husselt ze nu lekker door elkaar in de nieuwe Netflix-serie ‘GLOW’.

Alison wie? Alison Brie!

Alison Brie Schermerhorn (jawel: haar vader heeft Nederlands bloed door zijn aderen stromen) wordt in 1982 geboren in Los Angeles en groeit op in Hollywood als dochter van een onderwijzeres en een entertainmentjournalist. Hoewel ze al van jongs af aan al geïnteresseerd is in acteren en diverse drama-klasjes volgt, gaat Hollywood-glamour in haar jeugd volledig langs haar heen. “Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon in een dorp ben opgegroeid. Ik was helemaal niet Hollywood georiënteerd, maar juist een ontzettende nerd. Het type dat naar kleine achteraf theatertjes ging en arthouse films huurde in de videotheek.”

Ze begint op piepjonge leeftijd met acteren in het Joodse buurtcentrum waar haar moeder haar altijd mee naar toe sleept. “Mijn eerste rol was die van het hondje Toto in ‘The wizard of Oz’. Ik had geen tekst, ik moest een uur lang blaffend op handen en voeten het podium over kruipen.” Pas in 2006 scoort ze haar eerste tv-rol: in de Disney-serie ‘Hannah Montana . Vanaf dat moment scoorde ze de ene klus na de andere. Alison: “Ik wilde maar een ding, en dat was werken. Tegen de tijd dat ik afstudeerde, had ik al een manager, stond ik ingeschreven bij een castingbureau en deed ik auditie voor alles en iedereen.” Maar na de nodige bijrollen in series en tv-films besluit ze het roer drastisch om te gooien, want Alison heeft meer in haar mars en een andere carrière voor ogen dan de audities waar haar agent haar naar toe blijft sturen…

Meer lezen over Alison’s drastische besluit, welke grote passie ze naast het acteren heeft en hoe zij liefde Dave (acteur, en broertje van James Franco) heeft ontmoet? Je leest het complete interview in VIVA nr. 26.

Mis je de 80’s stiekem een beetje? Shop dan nu deze leuke producten!