Dít nieuwe Temptation Island-koppel lijkt nú al uit elkaar

Het programma is nog niet eens officieel op de buis – of ja, Videoland – en een koppel uit het vernieuwde Temptation lijkt al te zijn gesneuveld. Een van de mogelijke deelnemers is namelijk gespot met een verleider. Verklapt dit stel dus nú al uit elkaar te zijn?

Dit weten we al over ‘Temptation Island: Love or Leave’

De kans is namelijk groot dat Sonny en Jaydi, bekend van het programma Wereldreis op Wielen, de ultieme relatietest ondergaan dit seizoen. Maar die blijkt dus niet te zijn geslaagd, als we deze geruchten moeten geloven.

Temptation uit elkaar

Team Tempa – hoe kan het ook anders – spot namelijk een van de ‘verleiders’ in een Instagram Story van Jaydi. En ja, dit is een knap staaltje speurwerk. Want kijk goed naar de horloge en trui van Ricky Luckassen op de linkerfoto. Tijdens het etentje zie je exact deze items terug bij haar eetpartner aan de overkant. Interesting.

Hét sensatieprogramma waar iedereen naar uitkijkt is in een iets ander jasje gestoken. Voor de fans van de Amerikaanse variant van het programma kan deze dag helemaal niet meer stuk. De spin-off gaat namelijk heel erg lijken op Temptation Island USA! En we schreven het al eerder: deze versie is 100x beter dan onze eigen variant.

Temptation Island: Love or Leave

Wat gaat er dan allemaal veranderen aan het populaire tv-programma? Er worden niet zomaar tientallen verleid(st)ers in de villa neergezet om de relaties van de stelletjes kapot te maken. Dit keer focust het sensatieprogramma zich echt op het vinden van de liefde. De kandidaten komen naar het zonnige Italië om erachter te komen of ze met de juiste persoon samen zijn. En de verleid(st)ers? Die gaan zelf ook opzoek naar de ware liefde. Het belooft dus een liefdevol seizoen te worden.

