Dit prachtige bounty-eiland op de Filipijnen sluit voor zes maanden zijn deuren

Een parelwit zandstrand, azuurblauwe zee en prachtige palmbomen: het Filipijnse eiland Boracay heeft het allemaal. Maar wat ooit nog een unieke bestemming was, veranderde vorig jaar in een groot toeristenoord. Nadat reismagazine Travel + Leisure de prachtige plek uitriep tot ’s werelds derde beste eiland, was er geen houden meer aan en werd het al snel een grote bende. Tijd om in te grijpen dus. En rigoreus ook…

Het afgelopen jaar boekten maar liefst 1,7 miljoen mensen een reis naar het prachtige eiland. En dat terwijl er slechts 17.000 mensen wonen. Een drukke boel dus. Dat bracht ook de nodige vervuiling met zich mee. Volgens de president van de Filipijnen, Rodrigo Duterte, is Borocay dan ook binnen een mum van tijd veranderd in een beerput. En dat moet zo snel mogelijk veranderen. De oplossing? Het eiland voor zes maanden sluiten voor toeristen, om zo een grote schoonmaak te kunnen houden. En daar is lang niet iedereen blij mee.

Rusten

Dat jij wellicht je vakantieplannen moet wijzigen is wel te overzien, maar voor de bewoners is de sluiting van het eiland een flinke tegenslag. Veel mensen werken daar in de toeristensector en zien de komende maanden dan ook als onzekere periode. Toch lijkt dit de president niet op andere gedachten te brengen. ‘Zolang er ontlasting in de zee terecht komt, zal ik het eiland moeten sluiten.’ Hij hoopt dan ook dat het geliefde eiland hierdoor goed kan uitrusten, aangezien de flinke toeristenstroom de natuur meer slecht dan goed heeft gedaan.

En daar kunnen we het eigenlijk alleen maar mee eens zijn.

Bron: Metro Holland | Beeld: iStock