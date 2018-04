Dit prachtige eiland is uitgeroepen tot dé vakantiebestemming van 2018

Het is niet Ibiza, Bali of de Malediven dat dit jaar is uitgeroepen tot dé vakantiebestemming van 2018. Het is het nog vrij onbekende Japanse eiland Ishigaki – ten westen van het bekendere Okinawa – dat er met de prijs vandoor gaat. En als je de foto’s ziet, snap je gelijk waarom.

Nu kennen de meesten Japan van de steden Tokio, Hiroshima en Kyoto, en natuurlijk de karaokebars, sushi en Lolita’s. Maar wist je dat je er ook prima heen kunt voor een zon, zee en strand-vakantie? Op het eiland Ishigaki is het heerlijk vertoeven als je de drukte van Tokio even wil ontvluchten. Het is namelijk prima te bereiken vanaf de Japanse hoofdstad, maar geeft je toch het gevoel alsof je getransporteerd bent naar de Malediven of Filipijnen.

Hoge beoordeling

TripAdvisor riep het eiland dan ook niet voor niets uit tot beste vakantiebestemming van 2018. Zo zou het eiland met witte stranden en helderblauwe wateren zowel voor accommodaties, restaurants als bezienswaardigheden hoog worden beoordeeld door toeristen. En ook wanneer je het luieren op het strand wel een beetje zat bent, kun je hier je hart ophalen bij activiteiten als suppen, snorkelen, duiken en prachtige wandelingen door de bergen.

Dat wordt dus razendsnel een ticket naar dit betoverende eiland boeken!

Bron Independent | Beeld iStock, Instagram