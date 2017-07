Shoppen maar: dit printje is (en blijft) favoriet

We kunnen wel stellen dat 2017 hét jaar is van loads aan verschillende trendy printjes, die we werkelijk waar o-ver-al tegenkomen. En dat is zo gek nog niet, want wie houdt er nu niet van een schattig bloemenprintje of een top vol met gezellige polkadots?! Maar toch is er deze zomer één motiefje die er met kop en schouders bovenuit steekt. Yup, we praten natuurlijk over het zogeheten gingham stofje.

Het zal je hoogstwaarschijnlijk niet zijn ontgaan, en de kans is dan ook groot dat deze trend al luid en duidelijk aanwezig is in je garderobe, maar wij kunnen er nog geen genoeg van krijgen!

Keep calm and wear gingham

Natuurlijk voeren de zwart-witte varianten bij deze print de boventoon, maar ook met de rode, gele, groene (en ga zo nog maar even door) exemplaren kunnen we prima overweg. Ben je er nog niet helemaal over uit hoe je een gingham item op een stijlvolle manier kunt stylen? Combineer ‘m met wat basis items zodat je outfit niet te druk wordt. Voor de nodige inspiratie is StyleToday op zoek gegaan naar wat fijne lookjes. Laat je inspireren en vergeet daarna vooral je favoriete item niet in onze shop te scoren. Heel veel shopplezier!

Shop, shop, shop!

Meer gingham items shoppen? Check StyleToday.nl!