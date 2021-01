Dat je beter een glas water of kop thee kunt nemen dan een glaasje frisdrank, dat weten we wel. Maar wist je dat het op sommige momenten op de dag ook echt schadelijk kan zijn? Leslie Bonci, sportdiëtiste van onder andere de Kansas Chiefs (kampioenen American Football) legt het uit aan FavorFlav.

Vind jij het lekker om voor je avondworkout een glaasje cola te drinken? Als je dit leest, laat je dat wel uit je hoofd. De sportdiëtiste zegt namelijk dat voor het sporten een koolzuurhoudend frisdrankje drinken, het allerslechtste moment van de dag is. ‘Als je dat doet, bereik je precies het tegenovergestelde dat vloeistof bij het sporten zou moeten doen, namelijk hydrateren. Je droogt als het ware uit, omdat koolzuurhoudende vloeistof er langer over doet om door het spijsverteringssysteem te raken en die hardwerkende spieren efficiënt van hydratatie te voorzien.’ Dus: als je prik drinkt voor het sporten, droog je je lijf uit in plaats van dat je het z’n welverdiende vocht geeft.

Pre breakfast colaatje

Aha. Maar als je niet zo sportief bent, of misschien zelfs wel allergisch bent voor sporten, maakt het dan niet uit? Ook dat blijkt niet waar te zijn. Als je voor je ontbijt al frisdrank neemt, gebeurt eigenlijk hetzelfde als wanneer je het voor het sporten drinkt. Je lijf kan ’s ochtends wel wat hydratatie gebruiken na een nacht slapen, en als je het koolzuurhoudende drank geeft, gebeurt dat dus niet. Ik snap sowieso niet helemaal waarom iemand een pre breakfast frisdrankje zou drinken, behalve als je kneiterbrak bent, maar hé, ook dat is eigen keuze. Naast het hydratiegebeuren, blijkt ’s ochtends frisdrank ook slecht omdat het koolzuur je een vol gevoel kan geven en je daardoor eten vermijdt. Terwijl we inmiddels allemaal wel weten: het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag.

Dus: geniet jij iedere dag van een glaasje frisdrank? Doe dat dan niet voor het sporten of voor het ontbijt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: FavorFlav, Pexels