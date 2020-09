Dit weten we al over ‘Temptation Island: Love or Leave’

Waren we eerst nog geschokt dat we het zonder onze favoriete reality-tv moesten doen, bleek er toch goed nieuws. Temptation komt terug en hoe: de nieuwste variant Temptation Island: Love or Leave is heel anders dan we tot nu toe gewend zijn. Dit weten we al over dit seizoen.

Hét sensatieprogramma waar iedereen naar uitkijkt is in een iets ander jasje gestoken. Voor de fans van de Amerikaanse variant van het programma kan deze dag helemaal niet meer stuk. De spin-off gaat namelijk heel erg lijken op Temptation Island USA! En we schreven het al eerder: deze versie is 100x beter dan onze eigen variant.

Temptation Island: Love or Leave

Wat gaat er dan allemaal veranderen aan het populaire tv-programma? Er worden niet zomaar tientallen verleid(st)ers in de villa neergezet om de relaties van de stelletjes kapot te maken. Dit keer focust het sensatieprogramma zich echt op het vinden van de liefde. De kandidaten komen naar het zonnige Italië om erachter te komen of ze met de juiste persoon samen zijn. En de verleid(st)ers? Die gaan zelf ook opzoek naar de ware liefde. Het belooft dus een liefdevol seizoen te worden.

Meer diepgang

Er zijn verhalen naar buiten gekomen dat het realityprogramma in het echt niet zo ‘real’ is. Ook daar wilden de makers met de spin-off wat aan veranderen. De koppels krijgen in deze versie de vrijheid om te zien of ze daadwerkelijk elkaars liefde van hun leven zijn. De dates zullen daarom ook veel meer diepgang hebben, zodat de kandidaten de kans krijgen om een diepere connectie aan te gaan, en ze aan het einde van de rit de juiste beslissing kunnen maken.

Presentatoren

Monica Geuze en Kaj Gorgels zullen deze variant gaan presenteren en ook de verleid(st)ers zijn er dit jaar dus met een ander doel. Twee van hen zouden al uitgelekt zijn, zo weet Love Reality te melden. Geen uitspraken dus als ‘A shoulder to cry on is a d*ck to ride on’ (ja, Matthieu, we hebben het over jou), maar meer een zoektocht naar ware liefde. Dennis van de Water, personal trainer, male entertainer en model, en Mike Koot, eerder te zien in Holland’s Got Talent, zouden dit avontuur aan willen gaan.

Nieuwe villa’s

De opnames vonden dit jaar plaats in Italië – want nog steeds Miss. Rona in the house – maar de villa’s doen niet onder voor voorafgaande jaren. Grazia kon namelijk al een tipje van de sluier oplichten en deelt de eerste kiekjes van de prachtige, authentieke onderkomens. Can’t wait!

