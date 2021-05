Dít is wat we tot nu toe weten over Emily in Paris seizoen 2

Afgelopen jaar kwam Netflix met een aantal fijne, binge-waardige series op de proppen. Perfecte timing, aangezien we toen allemaal in lockdown zaten. En eentje waar iedereen (positief of negatief) wel over te spreken was, was natuurlijk Emily in Paris. Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in méér Parijse avonturen van Lily Collins aka Emily: seizoen twee is in aantocht. Dít is wat we tot nu toe al weten van het tweede seizoen.

Emily in Paris seizoen 2

De tiendelige Netflix-serie gaat over de Amerikaanse Emily Cooper (Lily Collins), die wordt overgeplaatst naar Parijs om voor een Frans marketingbureau te werken. Ze spreekt echter geen woord Frans en moet haar Franse, neerbuigende collega’s zien te overtuigen van haar kunnen. Ondanks dat de show nogal vervreemdend en stereotyperend uit de hoek kan komen (alle Fransen zijn blijkbaar onbeleefd en arrogant), kunnen we niet stoppen met kijken en hunkeren we naar een vervolg. Dit weten we al over Emily in Paris seizoen 2.

Opnames van start gegaan

De week begon met leuk nieuws voor alle fans van de hitserie. “Bonjour vanuit Parijs! Emily in Paris seizoen 2 is officieel in de maak”, schrijft Netflix bij een aantal backstagebeelden.

De tekst gaat verder onder de video.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Netflix Nederland & België (@netflixnl)

Seizoen 2 komt eraan

Waar maker Darren Star al liet vallen dat er hoe dan ook een tweede seizoen zou komen, werd het nieuws niet veel later ook bevestigd. “Deux is beter dan un“, begint hoofdrolspeler Lily Collins haar aankondiging deels in het Frans. In november schreef ze op Instagram: ‘Ik ben zo blij dat ik mag aankondigen dat Emily In Paris zal terugkeren voor een tweede seizoen. Ik hoop dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij.’

De tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lily Collins (@lilyjcollins)

Tipje van de sluier

Darren Star lichtte eerder al een tipje van de sluier op over Emily in Paris seizoen 2. ‘In de tweede reeks maakt Emily een groter onderdeel uit van de wereld waarin ze leeft. Ze wordt steeds meer een échte inwoner van de stad en bouwt haar leven daar op’, vertelde de maker aan OprahMag.com. Ook Lily Collins liet eerder al weten te popelen om een tweede seizoen te maken. Zo zei de actrice tegen Vanity Fair: ‘Ik zou niets leuker vinden dan terug te kunnen naar Parijs en een nieuw seizoen op te nemen.’

Oók een hint van Netflix

Niet alleen de cast, maar ook Netflix hintte eerder al op een vervolg. Dat bleek wel uit een post van de streamingdienst op Instagram, die een maand geleden gedeeld werd. Deze bestond uit meerdere memes van Emily in Paris, waarvan de laatste over de komst van seizoen 2 gaat. Inmiddels weten we dat Netflix géén grapje maakte met deze post.

De tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Netflix Nederland & België (@netflixnl)

Waar gaat seizoen 2 over?

Volgens Star krijgt Emily haar leven in Parijs dus op orde. Betekent dit dat ze misschien permanent in de Franse hoofdstad gaat wonen? Als het aan Collins ligt, leert Emily ook de wondere wereld búiten Parijs kennen met bezoekjes aan andere Europese steden. ‘Er waren zoveel situaties waarin we tegen elkaar zeiden: schrijf op, dat moet in seizoen 2’, aldus de actrice tegenover Vanity Fair.

Emily in… Amsterdam?

‘Ook waren er veel momenten waarop we overwogen: gaat Emily naar het buitenland? Denk je dat ze de Eurostar neemt en uitstapt in België of Londen? Dat zou zo leuk zijn… Dus ik zei zo van, ‘Darren, er zijn zoveel mogelijkheden om vanuit hier internationaal te reizen’.’ Wellicht reist Emily dan ook af naar Amsterdam? Zullen Nederlanders dan afgeschilderd worden als kaasetende, klompdragende wietrokers?

Meer van andere personages

‘We hebben een fantastische wereld vol karakters in het leven geroepen’, vertelde Star aan Vanity Fair over zijn plannen voor seizoen 2. ‘Ik zou zo graag meer willen vertellen over de andere personages, zoals Philippine Leroy-Beaulieu, die Emily’s baas Sylvie speelt. Ik denk dat we nog maar weinig over haar weten en waarom ze doet hoe ze doet. Ik heb veel ideeën voor een vervolg, en ik weet dat er nog veel meer te vertellen is.’ De kans is dus groot dat we ook meer te weten komen over Emily’s vriendin Mindy (Ashley Park) en knappe buurman Gabriel (Lucas Bravo).

De tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Emily In Paris (@emilyinparis)

Wanneer komt Emily in Paris seizoen 2 uit?

Het is helaas nog niet duidelijk wanneer Emily in Paris seizoen 2 gelanceerd wordt. De kans is groot dat we nog wel even geduld moeten hebben tot er nieuwe afleveringen zijn. Het heeft even geduurd tot het filmen kon beginnen, maar inmiddels weten we dus dat de acteurs in Parijs zijn voor de start van de opnames.

Waar gaat de serie over?

Ben je nog niet begonnen aan Emily in Paris? Dan praten we je graag even bij. De serie gaat over de Amerikaanse Emily, die bij een marketingbedrijf in Chicago werkt. Als haar baas onverwachts zwanger blijkt te zijn, wordt de enthousiaste millennial naar Parijs gestuurd om haar onbeleefde Franse collega’s op te zadelen met haar Amerikaanse ideeën. Daar zijn ze uiteraard niet van gediend, maar langzaamaan weet Emily haar draai te vinden – niet alleen op werkgebied, maar óók daarbuiten.

Bron: Flaironline | Beeld: Netflix