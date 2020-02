Dít wist je nog niet over jouw verjaardag en de cadeaus

Wist je dat veel vrouwen van 18 tot 40 jaar hun verjaardagscadeaus aan iemand anders geven of zelfs online doorverkopen? Dat blijkt uit het verjaardagsonderzoek van marktonderzoeksbureau Dynata.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van RAI Amsterdam, omdat daar dit jaar voor de 75e keer de Huishoudbeurs plaatsvindt. In aanloop naar dit event is onderzocht hoe Nederlanders hun eigen verjaardag en die van anderen vieren. 1600 mensen zijn ondervraagd, van wie ongeveer de helft vrouwen.

Gelukkig

Het overgrote deel van de vrouwen viert elk jaar haar verjaardag, zo wijst het onderzoek uit. Josje Smeets, die zichzelf ‘gelukspsychologe’ noemt, kijkt niet op van die hoge percentages. ‘Het is een moment van zelfreflectie. Even stilstaan bij jezelf en je realiseren: ik ben dankbaar voor mijn leven. Al die aandacht en cadeaus geven je zelfvertrouwen. Bovendien geven ze je een gelukkig gevoel’, legt ze uit.

Smoesjes

Krijg je een uitnodiging voor de verjaardag van een goede vriend of vriendin? Dan is het een ander verhaal. Vooral jonge vrouwen verzinnen allerlei smoesjes om er niet heen te hoeven. Zo zeggen ze vaak dat ze moeten werken, terwijl dat niet het geval is. Smeets begrijpt wel dat vooral jongeren veel smoesjes gebruiken. ‘Als je jonger bent, heb je een veel groter ‘Umfeld’, een veel grotere omgeving, veel meer mensen met wie je omgaat en contact hebt. Daardoor word je voor veel meer verjaardagen uitgenodigd en dus moet je selecteren. Je kiest alleen de meest interessante of belangrijke. Oudere mensen hebben een kleinere kring, maar die bestaat wel grotendeels uit waardevolle mensen die zij koesteren.’

Cadeau doorverkopen

Als een cadeau niet in de smaak valt, wordt daar verschillend op gereageerd door vrouwen. Minder dan de helft van de vrouwen houdt het cadeau zèlf, 43 procent geeft het cadeau aan iemand anders en 10 procent verkoopt het cadeau door op een online verkoopplatform, zoals Marktplaats. ‘Bij millennials heerst heel erg de inruilcultuur’, zegt Smeets. ‘Alles gaat flitsend en snel. Vind je iets niet leuk, dan doe je er afstand van. Het is bij deze leeftijdscategorie meer geaccepteerd dat je zoiets doet.’

Inspiratie nodig?

Viert je beste vriendin binnenkort haar verjaardag of is je schoonmoeder jarig en weet je niet wat je voor haar kunt kopen? Dan is het zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de Huishoudbeurs en inspiratie op te doen. De beurs wordt jaarlijks omgetoverd tot een heus lifestyle-event voor alles wat zich afspeelt in en om het huis. Jaarlijks komen ruim 200.000 vrouwen naar de RAI voor dit event en daarmee is het de best bezochte consumentenbeurs van Nederland.

De Huishoudbeurs vindt dit jaar plaats van 22 februari tot en met 1 maart 2020.

