Dit zijn 5 van de minst bezochte landen ter wereld

Op VIVA.nl kun je regelmatige lezen over de beste hotspots en de populairste steden en landen van het moment. Zo bleek laatst dat Londen op stip op nummer één staat voor een weekend weg met vriendinnen. Maar terwijl wij van hotspot naar hotspot gaan, zijn er ook landen die niet bepaald hoog staan op de toeristenlijstjes. Lees snel verder, want dit zijn 7 van de minst bezochte landen ter wereld. Ben jij er al geweest?

Liechtenstein

Niet zo gek dat Liechtenstein niet omver wordt gelopen door toeristen, want dit kleine landje heeft zelfs geen luchthaven. Je vindt Liechtenstein tussen Zwitserland en Oostenrijk, maar pas op, je vliegt er zo over heen. Liechtenstein is namelijk het zesde kleinste landje ter wereld.

Belize

Tropische regenwouden, koraalriffen in helderblauw water, ruïnes van Maya’s, hoe kan het dat Belize het minst bezochte land is van Centraal Amerika? Dat heeft te maken met de zware criminaliteit van het land. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken terughoudend in een postief reisadvies. Zonde, want met haar prachtige landschap en rivieren is Belize absoluut een paradijs.

Sierra Leone

Door de Ebola-epidemie in 2014 is de kans klein dat je bij Sierra Leone denkt aan palmbomen, stranden en de vriendelijke lokale bevolking. Toch heeft dit prachtige land veel te bieden en heeft het inmiddels weer een positief reisadvies.

Moldavië

Oost-Europa is al jaren in booming. Hongarije, Kroatië, Polen, het zijn allemaal landen die qua toerisme steeds populairder worden. Toch hoor je maar weinig over Moldavië, het land tussen Oekraïne en Roemenië. Gek, want juist daar vind je de grootste wijncollectie ter wereld. Hmm, misschien toch maar eens naar toe gaan?

Bhutan

Heb jij al eens van Bhutan gehoord? Precies, wij op de redactie ook niet. Het landje is dan ook verstopt in het Himalayagebergte en is het thuis van prachtige boeddhistische kloosters, adembenemende bergtoppen en kleurrijke festivals.

Welke van bovenstaande landen heeft jouw aandacht getrokken?

Bron: HLN, beeld: iStock