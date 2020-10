Dit zijn alle 18 nieuwe films- en series over Kerstmis op Netflix

Je hebt kerstgekkies en kerstgekkies. Zoveel is duidelijk. Voor de eerste categorie hebben we al twee mooie lijstjes met alle nieuwe kerstfilms op zowel Videoland als Netflix. Voor die andere gekkies, de ekte ekte kerstfanaten, is er deze hele uitgebreide lijst. Dit zijn alle 18 (!) nieuwe kerstfilms en -series die je vanaf oktober kunt zien op Netflix. Niet alles is even goed, maar de echte kerstgek prikt daar moeiteloos doorheen!

Nieuwe kerstfilms en -series op Netflix

Holidate

‘A date solely for the holidays: a holidate!’ In deze romcom met de immer leuke Emma Roberts (Sloane) besluiten twee vrijgezellen om elkaars partner te spelen tijdens de feestmaand en alle sociale verplichtingen die daar bij komen kijken. Een dingetje alleen: het blijft niet bij de feestmaand. Ook Pasen, St. Patrick’s Day, Valentijnsdag en Independence Day komen voorbij. Dus ja, dit is een holiday movie in de breedste zin van het woord.

Genre: feelgood, romantisch, comedy

Releasedatum: 28 oktober

Operation Christmas Drop

Een strenge Congres-assistente (Kat Graham) verzamelt bewijs om een Amerikaanse luchtmachtbasis in de tropen te sluiten, maar valt voor de knappe kapitein (Alexander Ludwig) van de basis. Klinkt niet echt kerstig, maar hey gekkie, wat maakt jou het uit?

Genre: familiecomedy, voor het hele gezin, feelgood, romantisch, comedy

Releasedatum: 5 november

Dash & Lily

Wanneer de cynische Dash (Austin Abrams) en optimistische Lily (Midori Frances) dromen en verlangens in een notitieboekje delen, dat ze over en weer aan elkaar doorgeven op verschillende plekken in New York City, ontstaat er een vakantieliefde. Ze ontdekken al snel dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze hadden verwacht.

Genre: tienerserie, romantische dramaserie

Releasedatum: 10 november

Jingle Jangle: a Christmas Journey

Een trailer is er nog niet, maar als we de foto’s mogen geloven kan iedere kostuumliefhebber zijn hart ophalen. Jingle Jangle is een hartverwarmend muzikaal verhaal over een excentrieke speelgoedmaker die samen met zijn avontuurlijke kleindochter een denkbeeldige wereld binnenstapt. En dat allemaal dankzij een magische uitvinding. Kostuums, zang, magie én muziek van John Legend.

Genre: familiemusical, feelgood, hartverwarmend

Releasedatum: 13 november

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas

Benjamin Bradley, ook bekend als Mr. Christmas, is professioneel kerstdecorateur (= droombaan). In deze serie neemt hij de kijker mee achter de schermen van zijn business. Een aanrader om te kijken vóórdat je naar het tuincentrum gaat.

Genre: lifestyle

Releasedatum: 18 november

The Princess Switch: switched again

Oh men. Het zit Stacy (Vanessa Hudgens) echt niet mee. Na Lady Margaret is er nu nóg een look-a-like, en wel in de vorm van ‘party girl Fiona’. Klinkt alsof Vanessa Hudgens het héél druk heeft gehad op de set met drie rollen…

Genre: romantisch, drama, voor het hele gezin

Releasedatum: 19 oktober

Alien Xmas

Wanneer buitenaardse wezens de zwaartekracht van de aarde proberen te stelen, kunnen alleen de vrijgevige geest van kerst en een kleine alien die X heet de wereld redden.

Genre: kinderfilm, hartverwarmend, feelgood

Releasedatum: 20 november

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Een gevalletje waarbij we ons gerust achter de oren mogen krabben: hoezo was er nog geen kerstfilm met Dolly Parton in de hoofdrol? Gelukkig is daar Netflix, die precies weet wat we in het jaar 2020 aan kerstfilms nodig hebben. Christmas on the Square gaat over een rijke vrouw (Christine Baranski) die een aantal mensen uit haar dorp wil jagen. Maar dan krijgt ze bezoek van een engel (Dolly Parton) en verandert alles. En je verwacht het niet, maar deze kerstfilm staat ook onder muzikale begeleiding van Dolly Parton.

Genre: voor het hele gezin, feelgood

Releasedatum: 22 november

The Christmas Chronicles: part two

Het gedroomde vervolg van een van de leukste kerstfilms: The Christmas Chronicles uit 2018! Kurt Russell zal opnieuw in de huid van de kerstman kruipen en op avontuur gaan met de kinderen uit de oorspronkelijke cast. Maar het leukste is dat zijn vrouw, Mrs. Santa (Goldie Hawn!) dit keer een grotere rol krijgt. Je kunt hier alles wat je over deze film wil weten, lezen.

Genre: voor het hele gezin, feelgood

Releasedatum: 27 november

Sugar Rush: Christmas (seizoen 2)

Er komt opnieuw een kersteditie van de bekende bakwedstrijd Sugar Rush. Denk aan Heel Holland Bakt, afgewerkt met een dikke toef kerstsfeer.

Genre: lifestlye

Releasedatum: 27 november

Hot Chocolate Nutcracker

Deze docureeks, gemaakt door Grey’s Anatomy-heldin Shonda Rhimes, biedt een blik achter de schermen van Debbie Allen Dance Academy’s bekroonde versie van De Notenkraker.

Genre: muziekdocumentaire, feelgood

Releasedatum: 27 november

De familie Claus

Jules Claus (Mo Bakker) houdt helemaal niet van Kerstmis. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar, wil hij niets te maken hebben met ‘mooiste tijd van het jaar’. Op een dag vindt hij een magische sneeuwbol die hem op bijzondere wijze naar de verste uithoeken van de wereld kan brengen. Tijdens zijn avontuur ontdekt hij iets verbazingwekkends: niemand minder dan zijn eigen grootvader is de enige echte kerstman. Aangeprezen als de eerste Nederlandse-Vlaamse kerstfilm op Netflix.

Genre: familiefilm, magisch, hartverwarmend

Releasedatum: 30 november

The Holiday Movies That Made Us

Ontdek het echte verhaal achter de meest iconische kerstfilms, dankzij interviews met de makers en cast áchter -de-schermenbeelden.

Genre: voor het hele gezin, documentaire

Releasedatum: 1 december

Just another Christmas (Tudo Bem No Natal Que Vem)

Deze Braziliaanse film vertelt het verhaal van Jorge, een man die na een val in een coma belandt en een jaar later op kerstavond wakker wordt. Na verloop van tijd realiseert hij zich dat hij gedoemd is om jaar na jaar op kerstavond wakker te worden, en van daaruit moet hij omgaan met de gevolgen van wat zijn ‘andere zelf’ heeft gedaan in de maanden die zijn verstreken.

Genre: feelgood

Releasedatum: 3 december

The Great British Baking Show: Holidays

Een bende Britse bakfanaten krijgen enkele kerstige opdrachten voorgeschoteld. Heel Holland Bakt maar dan op z’n Brits.

Genre: lifestyle

Releasedatum: 4 december

Ashley Garcia: Genius in Love: Christmas

Een heel vrolijke kerst is het niet voor Ashley Garcia: Genius in Love: Christmas: deze kerstspecial betekent namelijk het einde van de Netflixreeks. De serie gaat over de vijftienjarige wetenschapper Ashley Garcia, die naar de andere kant van het land verhuist voor een baan in de robotica en de wereld van hedendaagse tienerdom ontdekt.

Genre: tiener

Releasedatum: 9 december

How to ruin Christmas: the wedding

Tumi is een Zuid-Afrikaanse jonge vrouw die na jaren nog eens naar huis gaat om kerst te vieren met haar familie. Ze slaagt erin het trouwfeest van haar jongere zus Beauty volledig te verknallen.

Genre: dramedy

Releasesdatum: 16 december

Home for Christmas (seizoen 2)

De populaire Noorse reeks, die niet mag ontbreken in een lijstje met kerstfilms en -series, is terug voor een tweede seizoen. Logisch, aangezien het eerste seizoen eindigde op een cliffhanger. Net voor Kerstmis kom je te weten wie voor de deur van Johanne staat. Heb je seizoen 1 niet gezien? Die kun je nu alvast bingen.

Genre: romantische dramaserie

Releasedatum: 18 december

Ga jij alle kerstfilms en -series kijken? Wij zouden zeggen: afvinken maar!