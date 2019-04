Dit zijn de 10 beste Netflix Original-series van 2019 tot nu toe

Naast nieuwe seizoenen van al bestaande topseries, komt Netflix ook dit jaar weer met veel gloednieuwe Original-series op de proppen. Maar welke zijn eigenlijk de beste tot nu toe? Tien toppers in willekeurige volgorde.

1. Sex Education

Tiener Otis (Asa Butterfield) brengt je weer helemaal terug naar je eigen pubertijd in het hilarisch maar ongemakkelijke Sex Education. Een heerlijke coming-of-age-serie zónder cliches en met héél veel personages waar je meteen van gaat houden. Beste vriend Eric en Otis’ opdringerige moeder Jean (Gillian Anderson) stelen de show. En goed nieuws: er komt een tweede seizoen.

2. The Umbrella Academy

Misfits in een superheldenteam… dat hebben we inderdaad vaker gezien. Geef The Umbrella Academy echter een kans. Deze bij elkaar geraapte familie zit vol met unieke superkrachten en explosieve persoonlijkheden. Wat deze geadopteerde broers en zussen uiteindelijk toch samenbrengt? Het einde van de wereld! Puike soundtrack, onvoorspelbaarheid, strakke actiescènes: The Umbrella Academyheeft ’t allemaal.

3. Dirty John

Netflix heeft nogal een crime-fetisj en dat vinden wij helemáál niet erg. We lieten onze True Crime-verslaving dan ook even liggen toen Dirty John voorbijkwam. Deze fictieve versie van een waargebeurd verhaal over een meester-manipulator laat je niet zomaar los. Eric Bana zet de psychotische crimineel John Meehan ook fantastisch neer. Zeker zo goed als You.

4. Russian Doll

Natasha Lyonne dropte in februari een meesterwerkje op Netflix: haar dramacomedyserie Russian Doll is volgens critici nu al de beste nieuwe Original van dit jaar. Lyonne’s personage Nadia – type losbandige dertiger met een alcohol- en drugsprobleem – gaat constant dood. Ze probeert te ontsnappen uit deze Groundhog Day-situatie en dat zorgt alleen maar voor meer problemen. Hoe gaat ze hier ooit uitkomen? Met uiteindelijk een enorm opbeurende climax.

5. Tidying Up with Marie Kondo

Wie zegt dat opruimen alleen maar kut is? Opruimgoeroe Marie Kondo zorgde eerder dit jaar voor een superschone hype op Netflix. Haar methode is lekker simpel. Twijfel je of je iets moet wegsmijten of toch niet? Vraag jezelf gewoon af: does it spark joy? De levensverhalen van de mensen aan wie Marie een bezoek brengt, maken het helemaal af.

6. Kingdom

Zombies, maar dan op een hele ander manier. Kingdom flikte het eerder dit jaar om het uitgemolken zombiegenre eens lekker op te frissen. Politieke intrige in middeleeuws Korea. Klinkt dat saai? Is het niet, zeker niet wanneer kroonprins Chang moet dealen met een zombie-uitbraak. Met lekker veel bloed.

7. Titans

Oké, deze ging al in 2018 in première op de Amerikaanse tv, maar wij konden ‘m hier pas in januari voor het eerst zien. DC’s superheldenshow was zéker het wachten waard. Het grauwe en meedogenloze heldenteam bezit met de beschadigde Dick Grayson (Brenton Thwaites) aka Robin een fantastische leider. Je hebt Batman niet nodig met zo’n Robin! De actie en duistere elementen in Titans spatten werkelijk van het scherm. Hopelijk volgend jaar seizoen 2.

8. After Life

Ricky Gervais’ zoveelste hit. Deze grijpt je echter naar het hart. In After Life speelt hij de depressieve journalist Tony, die het niet meer zo ziet zitten na de dood van zijn vrouw. Zijn strategie – iedereen afzeiken want hij kan toch nog altijd zelfmoord plegen – verliest Tony langzaam uit het oog. Zijn er toch mensen waar hij voor in leven moet blijven?

9. Love, Death & Robots

Love, Death & Robots is een puike verzameling artistieke animatiemeesterwerkjes. Elke aflevering is een andere stilistische korte film. Vaak gaat het over hypermoderne nieuwe werelden, robots of gewoon knotsgekke toekomstavonturen. Je bent er niet lang zoet mee, maar dat maakt de serie niet minder tof. Een geslaagd experiment.

10. Turn Up Charlie

Idris Elba laat zich van een verfrissende kant zien: minder gewelddadig, meer comedy. En dat pakt goed uit! In Turn Up Charlie speelt hij een vergeten DJ die ooit een hit had, maar nu nogal in de put zit. Hij krijgt eindelijk weer werk, alleen is het wel als de ‘manny’ van de dochter van de bekendste dj van dat moment. Een grappige en geloofwaardige show over je dromen najagen.