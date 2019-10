Dit zijn de 13 beste Netflix series die je gezien wil hebben

We weten niet wat er met Netflix aan de hand is, maar van een najaarsdip is absoluut geen sprake. Hallo zeg, wat is veel fijns om uit te kiezen. Zoveel fijns dat een overzicht met de allerfijnste series ons wel – komt ‘ie – zo fijn leek.

Soms heeft Netflix helemaal niets voor je in petto en ben je uren zoet met scrollen en zoeken. Uiteindelijk kies je iets dat gigantisch blijkt tegen te vallen en voilá, je gaat huilen in een hoekje – en als je in mijn schoenen staat hop je verder naar Videoland of NPOstart.

Maar soms, soms, zit Netflix in een goede flow en is er keuze uit goede series te over. Ja, echt. Zoals nu. Zo keek ik dit weekend pas de laatste aflevering van het tweede seizoen van Élite en breek ik sindsdien mijn hoofd over welke serie het nu gaat worden: Peaky Blinders, Unbelieveable of Vis a Vis. En dan noem ik er maar drie! Check hier de andere goede series die een regelrecht hit op Netflix zijn.

Black Mirror

Laten we maar gelijk beginnen met de inkoppertjes: Black Mirror móet je natuurlijk gezien hebben. Nou ja, niets moet, maar een beetje Netflixer weet dat deze futuristische serie over het digitale tijdperk akelig dichtbij de waarheid komt. Seizoen 1 t/m 5 kun je bingen, met als kers op de taart de Black Mirror-film Bandersnatch.

Stranger Things

Inkoppertje nummer 2: Stranger Things. Met een 8.8 op IMDB weet je dat deze serie hetzelfde niveau als Breaking Bad, Game of Thrones en House of Cards aantikt. Hierbij moet ik wel even de hand in eigen boezem steken: ik heb Stranger Things na 10 minuten afgezet. Te eng. Maar als ik naar die 8.8 op IMDB kijk en zie wat het teweeg brengt, weet ik: het eerstvolgende weekend vol regen ga ik deze serie nog een goede kans geven.

Sex education

Na al die duistere, mysterieuze gebeurtenissen in Stranger Things is het tijd voor wat meer kleur: hallo Sex Education. Van zwarte humor tot gekleurde make-up bij jongens, in Sex Education komt alles voorbij. Setting: een highschool. Thema: seks. Hoofdrol: Gillian Anderson. Het kan eigenlijk niet misgaan. Behalve die seksuele voorlichting – stiekem gegeven door een leerling op een verlaten wc – dan, die gaat nog wel eens mis.

You

You gaat over een stalker en je vraagt je de hele tijd af: gebeurt dit nou echt? Welnu, ja, dat soort dingen gebeuren echt. Dat maakt You – die je een binnenkijker geeft in het hoofd van stalker Joe – niet alleen fascinerend, maar ook een beetje eng en vooruit, een beetje cliché. Heerlijk wegkijk materiaal dus.

Making a Murderer

En om nog even verder te gaan in de categorie gebeurt-dit-nou-echt, zonder Making a Murderer natuurlijk geen Netflix. Het was een van de eerste true crime series waarmee Netflix zich wereldwijd op de kaart zette. De documentaire over Steven Avery en zijn neefje Brendan die al jaren vastzitten vanwege een schuld die ze al dan niet gepleegd hebben, sloeg wereldwijd in als een bom. De hele tijd zit je, althans ik, op het puntje van je stoel en denk je echt: gebeurt dit nou echt?!

De twee zitten nog steeds vast en naar verluidt gaat ook Kim Kardashian zich er nu mee bemoeien.

Peaky Blinders

Ik moet zeggen, ik ben pas relatief laat ingestapt in de hele Peaky Blinders-hype. Tja, wat kan ik zeggen, dat gebeurt me wel vaker. En hoewel het even inkomen was, was ik na aflevering drie van het eerste seizoen helemaal hooked. Niet alleen dankzij die charmante kapsels en kledij van de mannelijke hoofdrolspelers. Ook dankzij de fantastische décors (hoe bouw je dit na?!), het brute geweld en de sterke vrouwen – Polly en Ada, jullie zijn mijn spirit animals.

The Crown

Hebben we het over kapsels en kledij, dan komen we natuurlijk automatisch bij The Crown uit. Man man man, wat hebben ze daar uit de kast getrokken om het wel en wee van het Britse koningshuis na te synchroniseren. Je denkt bijna dat je naar de echte Queen Elizabeth en haar real life soap kijkt.

Dat maakt The Crown overigens heerlijk ontspannen: je weet exact wat er gaat gebeuren aangezien het de werkelijke geschiedenis van het Britse koningshuis vertelt. Anderzijds word je toch continu verrast, omdat je klaarblijkelijk een heleboel dingen ook nog niet wist. Bovendien schijnt Elizabeth de serie zelf ook erg leuk te vinden. Naah, wat leuk!

Dead to Me

Nu durf ik niet met zekerheid te zeggen dat Christina Applegate ooit is weggeweest, maar met haar rol in Dead to Me heeft ze zichzelf in ieder geval terug op de kaart gezet. Ze speelt een weduwe, Jen, die achterblijft met haar twee kinderen nadat haar man overlijdt in een auto-ongeluk. De dader rijdt door en wat Jen niet weet is dat haar nieuwe vriendin Judy de dader is.

Afijn, Christina is vurig, pittig en droog als altijd. Tel daarbij de acteertalenten van Linda Carellini bij op en je begrijpt dat Dead to Me heerlijk kijkbuisvermaak is.

Top Boy

Hoewel ik vind dat The Crown en Dead to Me ook prima geschikt zijn voor het stoere mannelijke geslacht, begrijp ik heus dat er soms gewoon behoefte is aan wat gangster gepeupel. In dat geval raad ik je Top Boy aan. De serie is een vervolg uit Top Boy uit 2011 en gaat over drugscriminaliteit in de Britse onderwereld. Een tikkie grimmig, vol stoere mannen en Britse accenten.

Unbelieveable

Eentje die absoluut op mijn watchlist staat, is Unbelievable. Ik heb ‘m zelf nog niet gekeken – want eerst Élite dus –, maar alles wat ik erover lees is lovend en schrikbarend. Unbelieveable vertelt het verhaal van de tiener Marie Adler. Toen zij in 2008 op haar 18e bij de politie aangifte deed van een gewelddadige verkrachting in haar eigen huis, geloofden zowel de autoriteiten als haar eigen familie en vrienden haar verhaal niet.

Een gevalletje waargebeurd dus, dat ons brengt bij die andere hit:

When They See Us

Na Making A Murderer is When They See Us nog zo’n zaak die – mede dankzij de serie – jaren later de kijker laat meebeslissen over gerechtigheid. De deze zomer uitgebrachte serie vertelde het waargebeurde verhaal over vijf voor verkrachting onterecht veroordeelde tieners. Het succes van de serie zorgde alsnog voor het ontslag van een aantal sleutelspelers.

Queer Eye

Je moet er van houden, maar Queer Eye behoort absoluut tot de populairste series van Netflix. In deze serie geeft ‘the Fab Five’ mensen niet alleen een uiterlijke make-over, maar geven ze dankzij hippe tips en oprechte ontboezemingen mensen een duwtje in de rug voor een beter leven. Tissues erbij en kijken maar.

The Politician

Hoewel ik ook absoluut genoten heb van The Society, heb ik zomaar het idee dat The Politician deze gaat overtreffen. Beide series spelen zich op een Amerikaanse high school af. In The Society komen de leerlingen na een uitstapje terug op school en blijkt iedereen uit hun dorp weg te zijn, Geen ouders, geen leraren, geen volwassenen: wie maakt er dan de regels uit?

In The Politician gaat die vraag nog een stapje verder: hebben de mensen met het meeste geld ook de meeste macht? Payton Hobart is een leerling die meedingt in de strijd om klassenpresident te worden en moet het opnemen tegen de populaire en atletische Riber Barkley. Onder invloed van zijn ambitieuze vrienden McAfee Westbrook, James Sullivan en Alice Charles kiest Payton mede-student Infinitty Jackson, een kankerpatiënt en slachtoffer van het Munchausen-by-Proxysyndroom als vice-president. River wordt door zijn vriendin Astrid Sloan aangemoedigd om Skye Leighton, een gekleurde genderneutrale klasgenoot, te kiezen als vice-president.

De serie staat inmiddels bekend haar satire en cynisme.

Zo, dat waren ze voor nu. Heb jij een Netflix-serie die ik echt niet mag missen? Laat het me zeker weten (redactie@viva.nl).