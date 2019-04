Dit zijn de 21 afleveringen van Game of Thrones die je kunt kijken om helemaal bij te zijn

Dat Game of Thrones weer is begonnen, is je vast niet ontgaan. Maar weet jij na het zien van de eerste aflevering niet meer precies hoe het ook alweer zat? Wij hebben alle sleutelafleveringen voor je op een rij gezet. Als je nu begint met kijken, ben je helemaal ready voor de tweede aflevering aankomende maandag.

Van het eerste seizoen tot aan het achtste seizoen telt Game of Thrones in totaal 67 afleveringen. En zoals velen komen ook wij nu – tikkie laat – tot het besef dat we twee jaar de tijd hebben gehad om alles nog eens te bekijken. But we didn’t. And neither did you.

Toch is niets zo frustrerend om alle prachtige Game of Thrones afleveringen te kijken en niet exact te begrijpen waar het over gaat. Maar hey, tijd is money en wie heeft er in hemelsnaam ruimte over om alle 67 afleveringen te bekijken? Antwoord: niemand. Daarom zijn wij heel blij met Bryan Cogman, medeschrijver van Game of Thrones. Hij heeft namelijk alle sleutelafleveringen op een rij gezet. Dat zijn er 21 in totaal, maar dan ben je wel weer helemaal bij. Moet lukken voor komende maandag.

Winter is Coming & The Kingsroad (seizoen 1, aflevering 1 & 2)

Baelor (seizoen 1, aflevering 9)

Fire and Blood (seizoen 1, aflevering 10)

What is Dead May Never Die (seizoen 2, aflevering 3)

The Old Gods and the New (seizoen 2, aflevering 6)

Blackwater (seizoen 2, aflevering 9)

Walk of Punishment (seizoen 3, aflevering 3)

And Now His Watch is Ended (seizoen 3, aflevering 4)

Kissed By Fire (seizoen 3, aflevering 5)

The Rains of Castamere (seizoen 3, aflevering 9)

The Laws of Gods and Men (seizoen 4, aflevering 6)

The Mountain and the Viper (seizoen 4, aflevering 8)

The Children (seizoen 4, aflevering 10)

Hardhome (seizoen 5, aflevering 8)

The Door (seizoen 6, aflevering 5)

Battle of the Bastards (seizoen 6, aflevering 9)

The Winds of Winter (seizoen 6, aflevering 10)

The Queen’s Justice (seizoen 7, aflevering 3)

The Spoils of War (seizoen 7, aflevering 4)

The Dragon and the Wolf (seizoen 7, aflevering 7)

Wil je een nog grotere shortcut nemen? Dan doe je jezelf – en Game of Thrones – tekort, maar vooruit, dan ben je bij deze acht afleveringen aan het juiste adres.

Baelor (seizoen 1, Episode 9)

The Rains Of Castamere (seizoen 3, aflevering 9)

The Lion And The Rose (seizoen 4, aflevering 2)

Hardhome (seizoen 5, aflevering 8)

The Door (seizoen 6, aflevering 5)

The Winds Of Winter (seizoen 6, aflevering 10)

Beyond The Wall (seizoen 7, aflevering 6)

The Dragon And The Wolf (seizoen 7, aflevering 7)

En onthoud: Winter is coming!

Bron: The Tab, beeld: Game of Thrones, HBO