Dit zijn de beste nieuwe functies van de iOS14 update

Normaliter schrijven we niet over de updates van Apple. Dat wordt toch al snel een ingewikkeld verhaal. Toch is de meest recente iOS 14 update een feestje voor iPhone-gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan het maken van custom widgets en gepersonaliseerde icoontjes. Wij hebben de leukste nieuwe features voor je op een rij gezet.

iOS 14 update

iOS 14 is de grootste update voor iPhone en iPad van Apple van de afgelopen paar jaar. In tegenstelling tot vorige, vaak erg subtiele, updates, zijn er ditmaal een hoop concrete nieuwe features toegevoegd. Bijvoorbeeld: tweemaal op de achterkant van je telefoon tikken voor een screenshot.

Tweemaal op de achterkant tikken voor een screenshot

Geef maar toe, hoe vaak heb je spastisch zitten klungelen om twee knoppen aan de voor- en zijkant van je telefoon in te duwen om een screenshot te maken? Dat is nu verleden tijd.

Ga naar Instellingen Ga naar Toegankelijkheid Ga naar Aanraken Scroll naar beneden en kies Tik op achterkant Selecteer Dubbel tikken of Driemaal tikken Kies de optie naar keuze, in dit geval ‘Schermafbeelding’

Ik kan alvast verklappen: life changing!

Je beginscherm vormgeven zoals jij dat wil

Eén van de meest merkbare – en leukste – vernieuwingen zijn de nieuwe opties voor het beginscherm. Om te beginnen heb je een zogeheten App-bibliotheek. Deze vind je achter de laatste pagina op je beginscherm, wanneer je naar links swiped. Je zou deze pagina kunnen zien als een feestje voor alle well organized people (Marie Kondo, we kijken naar jou). Hier kun je een lijstweergave en een gecategoriseerde weergave bekijken. In gewone mensentaal houdt dat in dat je hier al je apps ziet, ingedeeld op categorie en dat je makkelijk een app kunt vinden.

Dat is heel handig, zeker in combinatie met een andere nieuwe optie voor je beginscherm: je kunt het beginscherm verbergen. Zo kun je bijvoorbeeld pagina’s die je bijna nooit nodig hebt – bijvoorbeeld de pagina met alle overige apps zoals de Schiphol-app of Funda-app – verbergen.

En nee, daar houdt het feestje voor liefhebbers van esthetiek niet op.

Je kunt je app-iconen aanpassen

Je kunt namelijk ook de icoontjes van je app aanpassen. Daar zitten wel een aantal haken en ogen aan (die ik beschouw als voordelen). Zoals:

De aangepaste iconen zijn snelkoppelingen naar de échte apps. Tik je erop, dan opent eerst de app Opdrachten en daarna pas de daadwerkelijke app. Er zit dus iets vertraging in (which is a voordeel: zo heb je net iets langer bedenktijd of je wel écht weer die betreffende app wil/moet openen. Antwoord: neen.)

Er verschijnen geen notificatiebolletjes bij de aangepaste iconen (voordeel voordeel voordeel).

De plaatjes die je wilt gebruiken, moeten in de fotobibliotheek op je iPhone staan. Je kunt je eigen foto’s gebruiken of plaatjes downloaden van het internet.

Hoe verander je het app-icoon van een app?

Open de app Opdrachten en tik rechtsboven op het plusje Tik op Voeg taak toe Zoek via het zoekvenster naar Open app en tik hierop onder de Taken Tik op Kies Zoek de app op waarvan je het icoon wilt veranderen en tik erop Tik rechtsboven op de blauwe bol met de drie puntjes Tik op Zet op beginscherm Tik op het icoontje voor Nieuwe opdracht en op Kies foto. Selecteer het plaatje in je fotobibliotheek en zet het goed in het kader. Tik dan op Kies Verander de tekst Nieuwe opdracht in de naam van je app Tik op Voeg toe en daarna op Gereed Keer terug naar je thuisscherm. Hier staat je app!

Het vereist wat tijd en energie, maar goed, dan heb je wel iets unieks. Je kunt hier een uitgebreide uitleg met foto’s checken.

Je kunt je widgets aanpassen

Naast de app-iconen kun je nu ook de pagina met widgets – en de widgets – zelf aanpassen. De nieuwe widgets komen in drie verschillende maten:

Klein (2×2 app-icoontjes)

Middel (2×4 app-icoontjes)

Groot 4×4 app-icoontjes)

Om widgets toe te voegen aan het scherm, doe je het volgende:

Houd je vinger wat langer op het scherm, totdat de app-icoontjes gaan wiebelen Tik linksboven op het plusje Tik op de widget die je wilt gebruiken Kies een formaat en voeg toe Sleep de app naar de plek waar je hem hebben wilt Tik op Gereed

En ook hier is een traktatie voor de Marie Kondo’s onder ons: je kunt de widgets ook stapelen. Doesn’t it spark joy? Check hier hoe je dat kunt doen.

Je kunt emoji’s zoeken

Ook handig: in de iOS 14 update kun je zoeken door je emoji. Zo zoek je bijvoorbeeld ‘water’ waarna alle water-gerelateerde emoji tevoorschijn komen. Dit gaat verder dan de typsuggesties die we al kennen, want die waren beperkt tot 3 emoji. Voor de fervente emoji-gebruiker is dit een goede functie. Nooit meer ellenlang zoeken dus.

Dag Safari, hallo Chrome

Iets waar ik als Google-gebruiker erg blij mee ben: je kunt nu zelf de standaardapps voor mail en internet instellen. Dat betekent dat je zelf kunt instellen welke van de hiervoor goedgekeurde apps jouw standaard app mag worden voor dit doel. Je kunt dus bijvoorbeeld de Gmail-app of Outlook-app hiervoor instellen zodra deze hiervoor gereed zijn gemaakt door de ontwikkelaars. Hetzelfde geldt voor je browser, zoals Google Chrome of Opera.

En wat betekent het oranje bolletje rechtsboven?

Ja, je moet goed kijken wil je dit zien. Maar het kan zijn dat er rechts bovenin beeld een klein oranje bolletje staat. Dit betekent dat je microfoon aanstaat (bijvoorbeeld wanneer je de Dicteer-app gebruikt. Of een andere app die al dan niet stiekem je telefoon gebruikt).

En het groene bolletje?

Het groene bolletje betekent dat je je camera gebruikt. Wanneer je bijvoorbeeld je Face ID gebruikt om je telefoon te ontgrendelen, komt het groene bolletje in beeld.

Je kunt nu iemand in een groepsapp apart beantwoorden

Ook deze is life changing! Dit moet je eigenlijk gelijk even proberen, want dan zie je hoe chill het is. Apple heeft het eindelijk mogelijk gemaakt voor WhatsApp om te reageren op één iemand in een groep. Als je tikt en wat langer vasthoudt op het bericht van degene waarom je wil antwoorden, kun je ervoor kiezen om diegene privé te appen. De reactie van diegene opent dan in het een-op-een gesprek van jullie beiden.

Je kunt nu foto’s verstoppen

Ja, wijsneus, dat kon je al. Alleen stond het album met ‘Verborgen’ foto’s altijd tussen je andere albums (which is not echt verborgen). Met de iOS 14 update kun je dat album als het ware verwijderen, maar blijven je foto’s wel verstopt.

Je kunt je naaktfoto’s en andere geheime afbeeldingen nu écht verstoppen, en wel zo:

Ga naar Instellingen Ga naar Foto’s Zet Album ‘Verborgen’ uit Ga naar je fotobibliotheek Selecteer een foto Kies Verberg

Laatste tip: op Twitter en TikTok worden momenteel veel filmpjes met voorbeelden van alles gedeeld.