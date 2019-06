Saskia Exposito Hinchado (23) studeerde in Toulouse af als docent Frans. Ze komt nog graag terug in die prachtige stad, ook vanwege de fijne shops, de goede restaurants en haar mooie herinneringen.

Wat maakt Toulouse zo’n toffe stad?

‘Er is altijd wat te doen. Je hoeft niet eens een museum op te zoeken om iets moois te zien. Als je buiten bent, geniet je al van alle mooie gebouwen in de Haussmann-stijl. Toulouse wordt ook wel ‘la ville rose’ genoemd vanwege de vele zalmroze gebouwen. Een groot voordeel van deze stad: het openbaar vervoer is supergoed geregeld, dus veel plekken zijn snel bereikbaar. Ook kun je er gemakkelijk een fiets huren om te toeren door de stad, want er zijn zelfs fietspaden.’

Waar hangen alle hippe locals uit?

‘Een brug waar ik vaak overheen fietste, die altijd mooi is, zowel overdag als in de avond, is Le Pont Neuf. Vlak ernaast ligt Prairie des Filtres aan de rivier de Garonne. Op het moment dat de zon begint te schijnen, vult dit park zich met mensen die komen picknicken en relaxen.’

Wat deed je het liefst in het weekend?

‘Dan ging ik graag met een vriendin de stad verkennen. Na een zware week op de universiteit was een beetje relaxen hard nodig. Drankjes en lekker eten horen daar natuurlijk bij. Met onze huurfiets fietsten we naar het centrum op zoek naar leuke plekjes. Le Wallace aan het Place Saint-Georges was een van onze favoriete restaurants.’

Saskia’s beste tips:

Shoppen bij Centre Commercial Espace Saint Georges

‘In dit overdekte winkelcentrum zitten allerlei winkels die je in Nederland niet vindt. Zoals New Look en Etam, waar je sexy lingerie vindt. Je kunt er ook een hapje eten en boodschappen doen.’

Lekker eten bij Deux Point Zéro

‘Een casual restaurantje in het centrum van Toulouse. Hier krijg je echt heerlijke Franse kaas en foie gras met de lekkerste wijn. Plus: vriendelijk Frans personeel gegarandeerd (wink wink)!’ 11 Rue Baronie

Relaxen in Le jardin du Grand Rond

‘Een prachtig park met een heel grote tuin en fonteinen. Locals komen hier om te wandelen en om een boekje of de krant te lezen.’

Beeld: iStock