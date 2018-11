Dit zijn de beste tips voor Porto volgens een local

Anne Schraa (28) woont in Porto. Daar staat ze dagelijks op de kizomba- dansvloer én danst ze zich een weg door de kleurrijke straatjes.

Wat maakt Porto zo’n toffe stad?

‘De openheid en warmte van de mensen. Het is de op een na grootste stad van Portugal, maar het lijkt wel alsof ik in een dorp woon. Porto is net een warm bad, voor mij voelde het als thuiskomen. De mensen kunnen soms wat nukkig zijn, maar ze zullen altijd voor je klaarstaan en je een thuis geven. Het is trouwens ook een onwijs fotogenieke stad, maar de locals zijn er erg bescheiden en down-to-earth over.’

Waarom ben je in Portugal gaan wonen?

‘Ik ben voor werk naar Lissabon verhuisd. Daar heb ik het erg naar mijn zin gehad, maar ik miste de motivatie om iets te ondernemen, om nieuwe dingen te ontdekken en te doen. Zo kwam Porto op mijn pad. Ik wilde bijvoorbeeld altijd al op dansles en pas toen ik in Porto kwam, vond ik de energie om lessen in kizomba – een dansstijl die hier heel populair is – te gaan volgen. Het is moeilijk om de vinger erop te leggen, maar Porto maakt een enorme energie in mij los.’

Waar hangen alle hippe locals uit?

‘Ik wil ze niet per se hip noemen, maar de alternatieve locals vind je vooral op Poveiros, een plein net buiten het centrum. Hier heb ik met mijn vrienden ook menig avond doorgebracht. Er gebeurt altijd wel wat, het is er nooit saai.’

Anne’s beste tips:

The Feeting Room ‘Zoals de naam al zegt: hier ligt de focus op het fijne schoeisel (keuzestress!) van veelal hippe Portugese merken, maar je wordt ook al snel verleid door al het andere moois zoals accessoires (leuke hoeden!), sieraden en kleding.’ thefeetingroom.com

Roma ‘Mijn favoriete restaurant in deze buurt van Porto, vlak bij 24 de Agosto. Het is het typische Portugese dat dit tot zo’n goed adresje maakt. Een restaurant zonder poespas, met hardwerkende mensen en een fantastische keuken. Probeer de posta; een biefstuk met spinazie en aardappels uit de oven.’

Rua de Santo Ildefonso 310

Jardim do Morro ‘Een uitzichtpunt in Vila Nova de Gaia (de andere kant van de brug), met een magisch uitzicht op Porto en de Douro. Mensen komen hier dagelijks samen om te genieten van de zonsondergang en van elkaar. Echt een aanrader!’

Av. da República 4430-173

Galarias ‘Een van mijn favoriete bars in dé stapstraat van Porto. Ik vind de inrichting fantastisch, maar vooral de mensen die hier komen. Dat zijn vooral dertigers en ze komen hier om uit hun dak te gaan. Er heerst een gevoel van vrijheid en niemand schaamt zich voor zijn dance moves.’

Rua Galeria de Paris 67

Foz ‘Een van de vele mooie stranden buiten de stad met een prachtige boulevard waar je kilometers lang kunt wandelen en genieten van de zee. Je komt er meerdere barretjes tegen om even neer te ploffen. De populariteit neemt toe en daarmee ook de prijzen, maar op een mooie zondagmiddag is dat het zeker waard.’

