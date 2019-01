Dit zijn de beste tips voor Toronto volgens een local

Jane Trapman (28) tekende in april voor een nieuw leven in Toronto. Daar gaat ze vol gas met haar storytelling marketing bedrijf Zorro Branding, werkt ze als figurant, scriptschrijver en productieassistent in de booming Canadese filmindustrie én is ze bezig met het schrijven van een roman.

Wat maakt Toronto zo leuk?

‘De mengelmoes van culturen. Die vind je niet alleen in de food scene – ik heb me laten vertellen dat Toronto meer dan zesduizend restaurants heeft – maar ook in het dagelijks leven en werk. Ik vind het heerlijk dat de helft van de inwoners een ‘vreemd’ accent heeft, net als ik.’

Wat vind je van de locals?

‘De echte Torontonian is moeilijk te vinden omdat veel mensen een immigratieachtergrond hebben. Ik zie veel Chinezen, Pakistanen en Indiërs, maar ook Zuid-Amerikanen. Iemand vinden die écht geboren en getogen is in Toronto is zeldzaam. Inmiddels ken ik er wel een aantal via mijn coworking space en ze zijn ontzettend vriendelijk. Maar als je echt een vriendschap wilt opbouwen – zelf heb ik één Torontonian vriend – zul je geduld moeten hebben en hun vertrouwen zien te winnen. Ze zijn erg gesloten en laten niet snel het achterste van hun tong zien. Misschien wel omdat er veel mensen komen en gaan in Toronto, dus ik geef ze daar geen ongelijk in.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Dat hangt af van het seizoen. In de zomer ga ik het liefst de natuur in. Toronto heeft diverse parken waarvan het Don River Valley Park een van de mooiere is. Als ik echt de tijd neem, pak ik de fiets en vaar met de ferry naar de eilanden. Heerlijk, en het water is daar een stuk schoner dan aan de stranden van Toronto’s vasteland. Ook huren we graag een auto om de omgeving te verkennen; Niagara Falls is maar anderhalf uur bij ons vandaan. Met kouder weer ga ik graag voor een drankje naar King Street West of het Distillery District. In de herfst is pompoenen kopen en appels plukken op een boerderij net buiten Toronto ook fantastisch om te doen.’

Jane’s beste tips:

Zoet eten bij Cacao 70 Eatery: ‘Mijn echte go-to voor de beste warme chocolademelk en desserts aan de rand van het karakteristieke Distillery District. Een fijn eetcafé om in de zon van je bestelling te genieten.’

cacao70.com

Lekker eten bij Woods: ‘Dit restaurant is niet alleen een toffe filmlocatie, want bekend van de Netflix-hitserie Suits, je kunt er ook geweldig eten. Denk aan gerechten als kip cordon bleu of bloemkoolravioli. O ja, het ligt ook nog eens in een leuke buurt.’

Woodsrestaurant.ca

Shoppen bij Eaton Centre: ‘Voor de echte shopfanaten. Deze enorme shoppingmall, die overloopt in een andere shoppingmall, namelijk Hudson’s Bay, is bij uitstek de plek om je creditcard leeg te pinnen. Van Abercrombie & Fitch tot Forever 21, en van Nordstrom tot Victoria’s Secret en Louis Vuitton.’

Cfshops.com

Gezond luchen bij Flock: ‘Het is altijd een feestje als ik mezelf trakteer op een lunch bij Flock, want buiten de deur lunchen is niet bepaald goedkoop in Toronto. Ze hebben de ontzettend populaire salad bowls en je komt ook aan je trekken als je vegan, vegetarisch, glutenvrij of lactosevrij wilt eten.’

eatflock.com

Uitstapje naar Evergreen Brick Works: ‘Op zaterdag vind je hier de Farmers Market en op zondag de Artisan Market waar je terecht kunt voor kunst en allerlei ambachtelijke producten gemaakt door locals. Vergelijkbaar met de beroemde St. Lawrence market, maar hier kun je ook een heerlijke wandeling of fietstocht maken door het Don River Valley Park.’

evergreen.ca

Foto’s maken bij Skyline galore The Islands: ‘De beste plek voor een skyline-foto. Voor de ‘kust’ van Toronto liggen drie eilanden. Ze zijn bewoond, maar er is weinig autoverkeer en het is er heerlijk toeven op een zomerse dag. Fiets er rond, eet een beaver tail (een soort donut), hang op het strand of in het park en neem een duik in Lake Ontario. Tip: koop je ferrykaartje vooraf om te voorkomen dat je lang in de rij staat aan het loket.’

Torontoisland.com

