De reality-tv-formats vliegen ons om de oren en keer op keer blijken ze een doorslaggevend succes. Van het onschuldige Boer Zoekt Vrouw tot aan het met drank overgoten Temptation Island, Nederland houdt van reality-tv. Maar hoe echt is dit genre nog?

Dagblad Trouw spreekt met deskundigen en onthult de foefjes die schuilgaan achter het zogenoemde ‘reality-tv.’ Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ‘Reality-tv is de meest misleidende naam die er is,’ aldus Linda Duits, verbonden aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in populaire cultuur.

‘Het enige dat áltijd echt is, zijn de emoties van de hoofdpersonen,’ stelt Maarten Reesink, televisiewetenschapper en schrijver van meerdere boeken over het genre. Reality gaat over echte mensen met echte emoties. Maar de omstandigheden waarin zij verkeren, zijn artificieel.’

Juist die omstandigheden maken van reality een mysterieus, sensationeel fenomeen. Manipulatie wordt door producenten fel tegengesproken, maar wat er wél gebeurt op de set blijft onduidelijk. Journalisten zijn doorgaans niet welkom op de set en de producenten houden hun lippen stijf op elkaar als het gaat om scripts en draaiboeken. Deskundigen Duits en Reesink noemen verschillende trucjes die de makers gretig toepassen:

Locaties zijn cruciaal

Tropische temperaturen leiden tot tropische taferelen. Tel daar onbeperkte drank bij op en het resultaat zie je vanzelf in de Gouden Kooi, Temptation Island of Ex On The Beach. Andersom werkt het ook: zet mensen zonder eten op een onbewoond eiland zoals in Expeditie Robinson en er ontstaat vanzelf een conflict. Een realityshow valt of staat met de keuze van kandidaten

‘Omdat makers uit zijn op botsingen, kiezen ze voor contrasterende types, sympathieke en onsympathieke karakters. Zo zie je in Holland’s Next Topmodel vaak een heethoofd, een dramaqueen en een moederskindje.’ Ook spelen de biechtmomenten waar veel realityprogramma’s gebruik van maken een cruciale rol: ‘De redacteur die tegenover hen zit, zie je niet,’ zegt Duits. ‘Als er spanningen zijn tussen Kim en Laura, kan die gaan stoken. ‘Hoe voelde dat, toen zij jou niet koos voor haar team?’ Makers hebben de macht over de montage

Temptation’s Laura doet niet anders dan gapen en is altijd moe. Pommeline huilt non stop en is nooit vrolijk. We hebben het allemaal al meer dan eens voorbij zien komen: bepaalde fragmenten worden snel achter elkaar gemonteerd zodat een personage kan worden neergezet. Of moeten we je herinneren aan de überfanatiek Maroeska Metz van Heel Holland Bakt?

Bron: Trouw | Beeld: RTL