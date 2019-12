Dít zijn de opvallendste gewoontes met oud en nieuw

Wat zijn jouw gewoontes met oud en nieuw? Ben je altijd bij hetzelfde huisfeestje? Neem je dan altijd je eigen oliebollen (en gin tonic) mee? Either way, dit zijn de opvallendste New Years Eve gewoontes per land:

Spanje

In Spanje eet je bij iedere klokslag één druif. Als je 12 druiven in 12 seconden hebt gegeten, brengt dat geluk voor het nieuwe jaar.

Frankrijk

Oesters en fruits de mer zijn een pré tijdens oud en nieuw in Frankrijk. Heel veel eten en met vrienden feesten tot in de late uurtjes. In tegenstelling tot bij ons, steken de Fransen niet veel vuurwerk af.

Denemarken

Oud servies in huis? In Denemarken gooien mensen servieswerk kapot tegen het huis van de buren. Hoe meer scherven je op je deurmat vindt, hoe meer geluk je zal hebben in het nieuwe jaar.

Rusland

In Rusland drinkt men zijn eigen nieuwjaarswens op. Schrijf je wens op een papiertje, steek het in de fik en gooi het restje in je glas champagne. Een grote slok om 12 uur en voilà.

China

Pas half januari wordt in China het nieuwe jaar ingeluid. Dit feest duurt daar maar liefst 15 dagen lang. Vind je een muntje in je eten? Dan heb je het komende jaar geluk. Serveer je eend of ei, dan staat dit voor vruchtbaarheid. Kip staat voor voorspoed en geluk en ananas voor rijkdom.

Verenigde Staten

Het eten van groene groenten zou in de Verenigde Staten voor financieel geluk moeten zorgen. Dit omdat groen de kleur is van de dollar. Vuurwerk voor de deur afsteken zit er overigens niet in. Per staat is er één vuurwerkshow.