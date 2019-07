Dit zijn de populairste namen voor hond en kat

Voor honden blijft ie hetzelfde, voor katten zijn er wat nieuwkomers. Een huisdierenverzekeraar maakte een overzicht van de namen die we onze vierpotige huisdieren het liefste geven.

Honden noemen we al vier jaar op rij het liefst Max. Huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg zegt te denken dat de populariteit van deze naam komt door Max Verstappen. Daarna volgen Bo, Pip en Bella. Op de vijfde plek staat een nieuwe naam: Lola.

Wat variatie

Katteneigenaren zijn wat minder honkvast wat betreft namen. Dit jaar staat de naam Simba op nummer een, terwijl deze vorig jaar nog niet in de top vijf te vinden was. De naam Luna, favoriet van vorig jaar, staat nu niet meer in de lijst. Bella en Milo deden ook hun intrek. Pip (ook een populaire naam voor honden) en Nala behielden hun positie. Kattenliefhebbers laten zich blijkbaar inspireren door The Lion King, gezien de namen Sima (nummer 1) en Nala (nummer 2).

Populairste kattennamen:

Simba Nala Bella Pip Milo

Populairste hondennamen:

Max Bella Pip Bo Lola

Bron: welingelichtekringen.nl | Beeld: Pexels, Daria Shevtsova