Dít zijn de winnaressen van de VIVA400 2017!

Na maandenlange voorbereidingen was het donderdagavond zover: de VIVA400 2017 vond plaats in de Undercurrent in Amsterdam-Noord. Presentatieduo Art Rooijakkers en Sanny Verhoeven maakten bekend wie er met de felbegeerde awards naar huis gingen.

Beeld Melanie Marsman

De winnaressen van de VIVA400 2017 zijn Synthia Stoffer, Maria Themeli, Danielle van Grondelle, Lotte Rensen en Rianne Swierstra. Danique Bossers nam de Publieksprijs mee naar huis en Suzanne Eikmans is de winnares van VIVA400 Visionista 2017.

In de categorie Krachtpatsers: Synthia Stoffer

Synthia is een voorbeeld voor women empowerment anno 2017. Ze is een van de weinige vrouwen ter wereld met de derde zwarte band Krav Maga op zak. Synthia heeft als eerste Krav Maga-instructeur van Nederland een zelfverdedigingssysteem ontwikkeld waarmee iedereen de kans krijgt zich te verdedigen tegen ongewenste intimiteiten en seksueel geweld.

In de categorie Knappe Koppen: Maria Themeli

Maria is een pionier op het gebied van immuuntherapie voor de behandeling van kanker. Als onderzoeker bij het VUmc Amsterdam ontwikkelde ze een methode om kankerbestrijdende cellen te genereren met pluripotente stamcellen als bron. Als een van de weinigen ter wereld beheerst zij de techniek (die John Gurdon en Shinya Yamanaka in 2012 de Nobelprijs opleverde) om normale afweercellen terug te veranderen in embryonale stamcellen.

In de categorie Creatieven: Danielle van Grondelle

Danielle maakte als eerste Nederlandse plussize model haar debuut op de New York Fashion Week. Naast topmodel is ze een rolmodel voor het uitdragen van body positivity, waarover ze inspirerend sprak tijdens een TEDxtalk. Als jurylid van het nieuwe televisieprogramma Curvy supermodel onderstreept ze nogmaals het belang van de strijd voor normale maten in het modebeeld.

In de categorie Wereldverbeteraars: Lotte Rensen

Lotte is oprichter van het online platform Ambitieuze Meisjes dat ervoor zorgt dat 17.000 young professionals van elkaar kunnen leren. Bovendien trekt ze namens kenniscentrum Seksualiteit Rutgers de kar voor She Decides, een door Minister Lilianne Ploumen gestart initiatief om veilige gezondsheids- en abortuszorg te bieden aan vrouwen en meisjes wereldwijd.

In de categorie Zakenwonders: Rianne Swierstra

Rianne laat met haar erotische label RIANNE S zien dat erotische speeltjes ook mooi kunnen zijn. De vrouwvriendelijke speeltjes leveren een positieve bijdrage aan het seksleven van vrouwen. Haar bedrijf heeft een miljoenenomzet en de speeltjes worden in veertig landen verkocht.

Publieksprijs: Danique Bosser

Danique uit Rotterdam startte na haar studie bedrijfskunde in 2013 haar webwinkel MostWanted, een webshop met fashion pronkstukken uit Parijs, Berlijn en Amsterdam. Sinds 2014 heeft ze ook een fysieke winkel in Rotterdam.

VIVA400 Visionista 2017

Nieuw dit jaar tijdens de VIVA400 was de Visionista Award. Uit de vele aanmeldingen heeft het VIVA400-team dertig deelneemsters geselecteerd voor ‘La route du succes’; een programma vol masterclasses en personal coaching van topvrouwen uit Amsterdam én Parijs. Uit die dertig deelneemsters zijn drie finalisten geselecteerd. Suzanne Eikmans is met haar app Festival Wallet de allereerste winnaar van deze award.

