Dít zijn de modetrends van herfst en winter ’17/’18

Het laatste waar we nu aan willen denken is de herfst, winter, ijskoude ledematen, met sneeuw bezaaide wegen, en alles wat daar ook maar een beetje mee te maken heeft. Ligt het aan ons of lijkt het alsof de zomer nog niet eens van start is gegaan?!

De zonnige dagen vertoeven op onze eigen Hollandse playa’s kunnen we letterlijk op twee handen tellen, we zijn daarom beslist ook nog láááng niet klaar met die fijne zomer temperaturen. Maar goed, voor je het weet staat er weer een gloednieuw seizoen voor de deur. En bij een nieuw seizoen horen natuurlijk ook bijpassende trends.

Weather forecast: cold conditions & hot fashion

Trends. Laten we het daar nou nét over gaan hebben! Wij, modeliefhebbers van de bovenste plank, zijn natuurlijk niet vies van de nieuwste veranderingen binnen modeland en we houden ze dan ook met álle liefde nauwlettend in de gaten. Wat we aankomend najaar kunnen verwachten? Denim on denim, de meest cosy truien, o-zo stoere (en sexy!) lakleren outfits, office wear voor naar kantoor, ons favoriete dierlijke printje, en ook de zilveren items vliegen om je oren. Yup, een hele mond vol. Benieuwd geworden? Laat je inspireren en vergeet je favo item vooral niet te shoppen in onze webshop. Let’s go!

#1 Sterling silver

#2 Double denim

#3 Cosy knits

#4 Love for leopard

#5 Office wear