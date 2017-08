Dit zijn (tot nu toe) de deelnemers van Expeditie Robinson 2017

Stuk voor stuk druppelen de deelnemers van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson 2017 binnen. Wij zetten alle deelnemers die tot nu toe bekend zijn gemaakt voor je op een rijtje.

Naast BN’ers doen er dit ook onbekende Nederlanders mee aan het avonturenprogramma. Uit alle aanmeldingen werden honderd mensen geselecteerd die tegen elkaar mochten strijden voor een plek in de expeditie. Herold Dat, Carlos Platier Luna, Imke Wieffer en Marlé Janssen wonnen die strijd, en vertrokken naar het eiland.

Ook RTL Night-sidekick Marieke Elsinga en acteur Roeland Fernhout, oud-voetbalinternational Anouk Hoogendijk, Penoza-acteur Niels Gomperts en televisiemaker Nicole Buch gaan proberen te overleven op het onbewoonde eiland. Dinsdag werd duidelijk dat ook musicalster Carolina Dijkhuizen een van de deelnemers is. De overige negen bekende Nederlanders die meedoen, worden nog bekendgemaakt.

Expeditie Robinson is vanaf donderdag 7 september wekelijks te zien bij RTL 5. De presentatie is wederom in handen van Dennis Weening en Nicolette Kluijver.

Ze is creatief, getalenteerd en niet bang om vies te worden. Is dat genoeg voor @carodijkhuizen on The Last Man Standing te worden? Je ziet het 7 september bij @rtl5 #expeditierobinson #er #thelastmanstanding Een bericht gedeeld door Expeditie Robinson (@expeditierobinson_rtl) op 1 Aug 2017 om 10:15 PDT

Jaaaaa 43k volgers, bedankt iedereen 👍 Dit is ‘m dan!! Lees meer over deze Robinson op expeditierobinson.nl #expeditierobinson #seizoen2017 #lastmanstanding @dennisweeningofficial @nicolettekluijver_ Een bericht gedeeld door Expeditie Robinson (@expeditierobinson_rtl) op 21 Jul 2017 om 12:00 PDT

