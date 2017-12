Dit zijn VIVA’s best gelezen artikelen van 2017

De laatste dag van 2017 vráágt om een terugblik en daarom zetten we onze vijf best gelezen artikelen van afgelopen jaar op een rijtje. Heb jij ze allemaal gezien?

1. Dit is de reden dat je zo moe bent in de herfst

In de herfst kleurden de bladeren weer van groen naar oranje, werd het eindelijk sweater weather en liet de maan mooie kunstjes zien. Toch leidde de seizoensovergang ook naar iets minder positiefs: een energiedip. Vraag jij je ook altijd af waarom je toch zo moe bent tijdens de herfst? Lees hier de reden.

2. VIDEO: Beyoncé deelt haar zwangerschapsshoot

Powerkoppel Beyoncé en Jay-Z kreeg dit jaar een tweeling en dat mocht de hele wereld weten (en zien!). Begin dit jaar deelde ze foto’s van haar zwangerschapsshoot, die op z’n zachtsts gezegd bijzonder zijn te noemen. Bekijk de foto’s hier.

3. Jeska: ‘Als ik een dik iemand zie, roep ik: ‘Eet wat minder, vetklep!”

In 2017 brachten we het verhaal van Jeska (34), die niet van dikke mensen houdt. Sterker nog: ze vindt ze onsmakelijk, ongedisciplineerd en niet om aan te zien. En dat laat ze merken ook. Klik hier om het artikel te lezen.

4. 9x de opvallendste kandidaten in spe van Expeditie Robinson

Voor het eerst sinds acht jaar was het in 2017 zover: er deden onbekende Nederlanders mee aan Expeditie Robinson. Voor velen een nachtmerrie, maar voor anderen een grote droom. Dat bleek wel uit de vele aanmeldingen die RTL binnenkreeg. Dit waren wat ons betreft de opvallendste kandidaten in spe.

5. Dit bedrag kregen de naakte BN’ers voor hun deelname aan Adam zkt. Eva

Heel Nederland weet hoe ze er zonder kleren uitzien, maar de BN’ers die dit jaar meededen aan Adam Zkt. Eva VIPS hebben daar wel een duizelingwekkend bedrag voor gekregen… Lees hier hoeveel dat was.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Beeld Shutterstock