Dit zomeraccessoire uit de 90’s maakt zijn comeback

Hoewel de zon zich de afgelopen dagen misschien niet heel veel heeft laten zien, kunnen wij niet wachten om onze jurkjes, rokjes en broekjes weer uit de kast te halen. Leuke slippertjes erbij, zonnebril op en you’re good to go. Al is er één accessoire die dit voorjaar niet in jouw garderobe mag ontbreken.

Kim en Kourtney Kardashian zijn al om en ook wij zien de look wel zitten. Waar je vroeger waarschijnlijk verplicht een suf model van je moeder moest dragen, is de zonneklep nu helemaal hip and happening in de wereld van de mode. Uiteraard is ie perfect om je gezicht te beschermen tegen de zon. Maar dat je ‘m nu ook in een model kunt kopen waar de modepolitie spontaan van begint te juichen, is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

High-street ketens

Modemerken als Dior, Burberry en Tommy Hilfiger hebben er dan ook al eentje in hun collecties opgenomen, maar iets zegt ons dat ook de high street ketens als ZARA, Bershka en H&M binnenkort de leukste exemplaren in de winkel hebben liggen. En hoewel je er misschien nog even aan moet wennen, kunnen wij niet wachten tot de zon begint met schijnen en we onze zomerlooks tevoorschijn kunnen halen.

Een bericht gedeeld door Style Muse (@stylemuse_saks) op 11 Apr 2018 om 7:37 (PDT)

Bron: Vogue US | Beeld: Instagram, iStock