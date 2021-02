Dita von Teese reageert op beschuldigingen naar ex Marilyn Manson

Burlesque danseres Dita von Teese en Marilyn Manson vormden samen jarenlang een extravagant koppel op rode lopers. Nu de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van haar ex-man steeds hardnekkiger worden, ziet Dita zich genoodzaakt ook te reageren.

Nadat Evan Rachel Wood haar verhaal deelde, zijn steeds meer blikken gericht op Dita von Teese. Zij was immers jarenlang samen met Marilyn Manson en kent hem dus als geen ander. De danseres haast zich echter te zeggen dat zij binnen hun relatie nooit zoiets heeft meegemaakt.

Ontrouw en drugsgebruik

‘Ik ben het nieuws dat maandag over Marilyn Manson naar buitenkwam aan het verwerken’, begint ze haar statement. ‘Aan hen die hun zorgen hebben geuit over mijn welzijn, ik waardeer jullie vriendelijkheid. Weet alsjeblieft dat de details die openbaar zijn gemaakt niet overeenkomen met mijn persoonlijke ervaring tijdens onze 7-jarige relatie. Als dat wel zo was geweest, was ik niet met hem getrouwd in december 2005. Ik ben 12 maanden later vertrokken wegens ontrouw en drugsgebruik’, schrijft Dita.

‘Misbruik in welke vorm dan ook heeft in geen enkele relatie een plek. Ik druk iedereen die misbruik heeft meegemaakt op het hart stappen te nemen om te helen en op kracht te komen. Dit is mijn eenmalige statement rondom de zaak. Dank voor het respecteren van dit verzoek’, besluit ze.

Gehersenspoeld

Afgelopen maandag deelde Evan Rachel Wood hoe ze fysiek en mentaal werd gemarteld door Marilyn. ‘Ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd‘, vertelde ze. Ze is niet de enige: verschillende slachtoffers hebben inmiddels hun verhaal gedeeld over de shockrocker.

Ondertussen wemelde het woensdagavond van de agenten rondom het huis van Marilyn. Een vriend zou zich zorgen maken om zijn welzijn nadat hij niet meer reageerde op berichtjes. Er werd zelfs een helikopter ingezet om de zanger op te sporen in zijn tuin. Een agent die hem uiteindelijk te spreken kreeg, verzekert dat alles in orde was.

