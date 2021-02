Afgelopen november zagen dj Tiësto (52) en zijn geliefde Annika (24) een wens in vervulling gaan: het stel verwelkomde hun eerste kindje, dat voluit Viola Margreet Verwest heet. Bij de bekendmaking van haar geboorte deelden de kersverse ouders al wat foto’s van het meisje, maar nu heeft Tijs – zoals de muzikant echt heet – een eerste kiekje mét zijn dochter gedeeld.

Sinds de geboorte van Viola leven Annika en Tijs op één grote roze wolk. “All I ever wanted, all I ever needed, is here in my arms”, schrijft de dolgelukkige vader bij een foto met zijn dochter.

Beste gevoel ooit

Dat volgers van Tiësto smelten door de foto, bewijzen de honderden reacties die binnenstromen onder de post. “Zó veel liefde”, schrijft iemand. “Zo blij voor je, geweldig”, vult een ander aan. Ook snappen fans maar al te goed hoe gelukkig Tijs is en het wordt dan ook “het beste gevoel ter wereld” genoemd.

Relatie

Begin 2015 ontmoette Tijs het Amerikaanse model – toen zij pas achttien jaar oud was – in een restaurant in New York met wederzijdse vrienden. Vier jaar later, in september 2019, gaven ze elkaar het jawoord. Tijs, die speciaal voor Annika het lied A Million Years schreef en produceerde, vroeg hij twee jaar eerder op de Malediven ten huwelijk. De bruiloft vond plaats in het futuristisch ogende vijfsterren-resort Amangiri, midden in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah. Die dag leverde een paar adembenemende kiekjes op.

Gezinsuitbreiding

De 52-jarige dj en zijn 24-jarige vrouw maakten in mei bekend dat ze een kindje verwachtten; in november 2020 werden Tijs en Annika de trotse ouders van dochter Viola. Dat heuglijke nieuws maakten beiden toen bekend met een reeks liefdevolle foto’s van het kersverse gezin. Op radiozender SLAM! liet Tiësto eerder weten dat het stel hun dochter tweetalig op gaat voeden.

