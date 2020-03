‘Tiger King’ staat slechts 11 dagen op Netflix en toch heeft de hele wereld het erover. Immers, markante personen als Joe Exotic en Carole Baskin zijn voer voor wel honderd documentaires. De rare feitjes stapelen zich op (daarom maakten wij een handig overzicht). Nu blijkt er ook een interessante rol voor Doc Antle weggelegd. Wat heeft hij te maken met Britney Spears?

We gaan terug naar het jaar 2001. De carrière van Britney Spears bevindt zich op een hoogtepunt. De toen 19-jarige zangeres heeft net haar mega succesvolle derde album uitgebracht, een monsterdeal met Pepsi gesloten en is door Forbes uitgeroepen tot ’s werelds meest invloedrijke beroemdheid. Hot yoga heeft ze dan nog niet ontdekt, haar talent voor schilderen evenmin. Ze is dan zelfs nog niet eens in het huwelijksbootje met Kevin Federline gestapt. Netflix bestaat nog niet, laat staan het coronavirus. Mensen mogen gewoon naar buiten, bijvoorbeeld naar de uitreiking van de VMA’s. Waar La Spears een legendarisch optreden van I’m A Slave 4 U geeft.

In een exotisch niemendalletje verschijnt Brit in een ijzeren kooi, waarin ze zich sluw doch sensueel voortbeweegt. Ze wiegt haar heupen van links naar rechts, stapt uit de kooi, van het trappetje af, op weg naar het podium en de rest van haar optreden. De levensechte tijger blijft achter in de kooi, tot grote afschuw van PETA. En wie, als je goed kijkt, zien we ook achterblijven in die kooi? Juistem, Doc Antle. B-H-A-G-A-V-A-N. Aan hem de taak om de aangelijnde tijger rustig te houden.

Doc Antle

Doc Antle is een even opmerkelijke persoonlijkheid als Joe Exotic en Carole Baskin. In Tiger King treedt hij vooral op als Joe’s mentor en grote voorbeeld. Bovendien komt hij er beter van af dan Joe of Carole. Immers, Doc Antle doodt geen dieren, noch mensen.

Wel is hij vrij vol van zichzelf. Doc Antle schept graag op over zijn goed getrainde tijgers en over de beroemdheden waarmee hij heeft samengewerkt. Zijn dieren zijn verschenen in ‘honderden’ films als Ace Ventura: Pet Detective en zijn tijgers zijn te gast geweest bij Jay Leno en David Letterman. En dus te zien als figuranten tijdens het optreden van Britney Spears.

Foto’s van Britney Spears en Doc Antle circuleerden sinds afgelopen weekend op Twitter. Ook postte iemand een foto van Britney Spears tijdens de VMA’s in 2002. Is dat Carole Baskin die naast haar zit…?

Call the police. pic.twitter.com/RYjUl8layu — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) March 30, 2020

Bekijk hier het memorabele optreden van Britney Spears: