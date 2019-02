Dochter (5) Kim Kardashian heeft eerste covershoot te pakken

North West, de dochter van Kim Kardashian en Kanye West, heeft op 5-jarige leeftijd al haar eerste covershoot te pakken. De kleine staat prominent op de voorkant van het Amerikaanse tijdschrift WWD Beauty Inc.

Moeder Kim, die de styling van haar spruit voor haar rekening nam, is helemaal in de wolken met de shoot. “Ik ben echt zo trots op mijn Northie,” twittert de realityster. “Ze is zo betrokken en houdt zo veel van mode en beauty en ze vond het zo leuk om dit te doen!”

Als klap op de vuurpijl mocht de kleine North op de dag van haar fotoshoot ook nog eens nacho’s eten, win-win dus.

Bron en beeld: ANP, Instagram