Dochter Bono stal adressenboekje vader om Justin Timberlake te bellen

Een wereldberoemde pa hebben zal voor Eve Hewson (29) echt niet altijd een pretje zijn geweest. Logisch dus dat ze ook wat vruchten probeerde te plukken van het feit dat haar vader Bono heet. Ze vertelt dat ze samen met haar zusje aan de haal ging met de rolodex van hun vader en zo het nummer van Justin Timberlake vonden.

Anoniem naar een huisnummer bellen, wat in de telefoon hijgen en dan van de zenuwen in giechelen uitbarsten en weer ophangen – we’ve been there. Maar wat Eve Hewson (die je misschien kent van de serie ‘Behind Her Eeyes’) deed is wel next level (en véél leuker).

Justin nam op

Dat vertelt de actrice in ‘This Morning’. ‘Ik probeer soms gebruik te maken van mijn omstandigheden’, grapt de dochter van Bono. ‘Toen ik jonger was, stal ik ooit het adressenboekje van mijn vader. We probeerde uit kattenkwaad een paar mensen te bellen, maar Justin nam op. Toen hebben we hem een paar trivia-vragen die op de achterkant van een pak muesli stonden gesteld.’

Competitief

Je zou denken dat de popster meteen ophing toen hij merkte dat hij in de maling werd genomen, maar Justin blijkt sportiever dan dat. ‘Het was een van de beste momenten uit mijn leven. Hij beantwoordde de vragen goed, dus misschien hing hij daarom niet op. Hij bleef meer antwoorden. Ik denk dat hij een heel competitief persoon is. Hij was van ons gecharmeerd’, herinnert Eve zich.

Vreemde balans

De 29-jarige vertelt hoe haar jeugd er redelijk schizofreen aan toe ging. Zelf omschrijft ze het als ‘het beste van twee werelden’. Aan de ene kant had ze een normaal leven in Dublin, aan de andere kant was er een ‘magische, leuke, rock ’n roll’-ervaring als ze met haar vader meeging op tournee. ‘Het was een vreemde balans, maar ik genoot van beide.’

Bron: People | Beeld: Brunopress