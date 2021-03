Hoera! De dochter van Jim Bakkum is jarig en hij deelt een zeldzame foto

De jongste dochter van Jim Bakkum (33) en Bettina Holwerda (42) is vandaag twee jaar oud geworden. Reden voor een feestje. Trotse vader Jim deelt op Instagram een zeldzame foto waarop het gezichtje van zijn dochter goed te zien is. Iets wat de zanger niet vaak doet.

Dochter Jim Bakkum

Speciaal voor Molly’s verjaardag deelt Jim een paar prachtige selfies met zijn dochter. ‘Dit heerlijke boevenkoppie is vandaag twee!’, begint de trotse vader. ‘We delen natuurlijk af en toe wat van haar boevenstreken met jullie, maar wat ik niet vaak genoeg kan benadrukken is wat voor een ontzettend liefdevol kind dit is. Vanaf het moment dat ze wakker wordt overlaadt ze ons met knuffels en kusjes. En die kusjes zijn inmiddels echte klapzoenen geworden in plaats van voorhoofdstoten.’

Zoveel geluk

Molly is volgens haar papa gek op haar broer Lux en zus Posy. ‘En andersom. Niet te beschrijven, zoveel geluk’, aldus Jim. De liefdevolle tekst sluit hij af op een hilarische manier. ‘Nou, genoeg sentimenteel gezwets, ik ga even een een wc-rol uit de wc-pot halen en een pak meel opzuigen.’

Prachtig meisje

Hoewel Jim en Bettina met regelmaat kiekjes delen van hun kinderen, worden hun gezichtjes vaak buiten beeld gehouden. Nu de zanger een uitzondering heeft gemaakt, raken zijn volgers niet uitgepraat. ‘She is gorgeous!! Gefeliciteerd met jullie jongste prinsesje!! Bless her’, reageert Shirma Rouse (40). ‘Twee plaatjes, zo mooi!’, aldus Patricia Paay (71). Ook fans laten massaal van zich horen. ‘Gefeliciteerd! Niet te doen, wat een knap kind!’, luidt een van de vele reacties. En: ‘Kijk die ogen! Wat een scheetje.’

Gezin

Jim en Bettina leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en zijn sinds 2011 getrouwd. Samen heeft het stel drie kinderen: zoon Lux (8), en dochtertjes Posy (5) en Molly (2).

Jim Bakkum als vader

Vorig jaar deed Jim in Flair een boekje open over het vaderschap. Of hij de vader is die hij zelf ook heeft gehad? ‘Ik kom uit een traditioneel gezin, mijn vader werkte, mijn moeder was thuis’, aldus de acteur en zanger. ‘Ik ben op een bepaalde manier verantwoordelijker dan mijn eigen vader. En dan in de zin van dat ik elke zaterdag langs de lijn sta, mijn kinderen naar school breng en bij elk tienminutengesprek probeer aan te schuiven. Mijn vader deed dat niet, omdat hij van ’s morgens vroeg tot aan het einde van de dag werkte. Mijn broer wordt nu vader en dat vind ik geweldig. Maar hij is heel anders dan ik. Ik ben zo’n gevoelssukkel die daar dan heel erg mee bezig is en het een heel ding vind, hij staat er veel nuchterder in en denkt: waar maak je je druk om?’

