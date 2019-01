Pijnlijk: ook dochter R. Kelly spreekt zich uit tegen haar vader en noemt hem een ‘monster’

Is het voor jou ook een donkere, grijze, sombere, saaie week, waarin alles misgaat? Bedenk je dan dat het nóg erger kan, bijvoorbeeld als je R. Kelly bent. Na de release van de documentaire Surviving R. Kelly eerder deze weken spreken celebrities zich massaal uit tegen de 52-jarige zanger. Na Lady Gaga en John Legend laat ook zijn dochter nu van zich horen.

Het is een week met alleen maar dieptepunten voor meneer Kelly. Niet alleen kwam de docuserie uit, waarin jonge vrouwen vertellen over hoe de zanger hen manipuleerde, controleerde en misbruikte, ook werd zijn verjaardagsfeest – hij was 8 januari jarig – in een club in Chicago onderbroken door de politie.

Toch laat Kelly zich niet kennen. Hij doet de docuserie af als een complot tegen hem door hoge piefen uit de muziekindustrie en ontkent in alle toonaarden het misbruik van de vrouwen. Dat John Legend, Jada Pinkett Smith, Omarion en Lady Gaga hem publiekelijk aan de schandpaal nagelen, maakt voor hem niets uit. Laatstgenoemde heeft zelfs haar nummer in samenwerking met Kelly van Spotify laten verwijderen.

Al jaren geen contact

Misschien dat daarom nu ook zijn dochter, de 20 jarige Joanne Lee Kelly, van zich laat horen. Via haar Instagram Stories laat ze weten dat ze al jaren geen contact meer heeft met haar vader. ‘Mijn moeder, mijn broers en ik zouden alle negatieve dingen die mijn vader heeft gedaan (en nog gaat doen) nooit steunen of goedkeuren. Met alles wat ik zelf heb meegemaakt in mijn leven, zou ik nooit iemand anders de pijn gunnen die ik heb gevoeld.’

Monster

Via haar stories laat Joanne doorschemeren dat ze met veel moeite is losgekomen van haar vader. ‘Het monster waar jullie het over hebben is mijn vader. Ik weet precies wie en wat hij is. Ik ben opgegroeid in dat huis. Mijn keuze om niet over hem te praten is voor mijn eigen rust in mijn hoofd, mijn gemoedstoestand en voor mijn genezing. Het kostte me drie dagen om dit te schrijven. Ik vind het zo moeilijk om hier over te praten.’

Surviving R. Kelly

Ben je door alle commotie nieuwsgierig geworden naar de zesdelige documentaire? Hij is via verschillende streamingwebsites te bekijken, waaronder deze. Wel even je adBlocker uitschakelen!

