Hoe is het eigenlijk met de dochter van Ted Bundy?

Wat als je vader een seriemoordenaar blijkt te zijn? Of omgedraaid: wat als je de dochter bent van een seriemoordenaar? Hoe leid je dan je leven? Voor Rose Bundy, dochter van de beruchte Ted Bundy, is dit werkelijkheid.

Hoewel het alweer 30 jaar is geleden dat seriemoordenaar Ted Bundy in de elektrische stoel in de staatsgevangenis in Florida overleed, is zijn naam anno 2019 overal te zien. Dat kwam eerst door de documentaire Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes en sinds afgelopen vrijdag komt dat door Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, de verfilming van de gruweldaden – hij heeft op z’n minst 30 jonge vrouwen van het leven beroofd – van een van de bekendste seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis. Maar Ted Bundy was gek genoeg meer dan alleen een moordenaar, hij was ook de vader van Rose Bundy.

Wie is Rose Bundy?

Rose Bundy is de dochter van Ted Bundy en Carole Ann Boone, de ex-vrouw van Ted. Rose, die ook wel Rosa wordt genoemd, is zover bekend het enige kind van Ted Bundy.

Hoe heeft Cupido deze pijl in hemelsnaam geschoten?

Carole Ann en Ted ontmoetten elkaar voor het eerst in 1974. Ted werkte toen nog voor de overheid in Washington. Belangrijker nog is dat Ted op dat moment nog samen was met zijn vriendin Elizabeth Kloepfer, de liefde van zijn leven. Toen Bundy eenmaal vastzat voor de vermoedelijke moorden, kwam Carole Ann – die totally aan het prison crushen was – hem opzoeken in de gevangenis.

Dankzij een maas in de wet konden de twee trouwen tijdens de rechtszaak van Bundy, omdat er wettelijk gezien een rechter aanwezig was.

Afijn, Carole Ann en Ted Bundy waren dus getrouwd en vermoedelijk is Rose verwerkt tijdens een bezoekje van Carole Ann aan Ted Bundy in de gevangenis.

Waar is Rose nu?

Zoals je je zou kunnen voorstellen, is er niet veel bekend over Rose Bundy. Ze leeft haar leven in de luwte en wil graag anoniem blijven. Een bron aan Oxygen meldt dat Rose een ‘vriendelijke en intelligente vrouw’ is. Rose is nu 37 jaar en zou met geen woord reppen over haar vader.

Carole Ann en Ted Bundy scheidden in 1986, waarna Rose samen met haar moeder van Florida naar Washington verhuisden. The Sun weet te melden dat toen Ted Bundy overleed, Rose pas zes jaar was en nooit contact heeft gehad met haar vader. Ook zou Carole Ann hun namen hebben veranderd.

In de film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile is Rose nauwelijks te zien. Het verhaal wordt vooral vanuit het perspectief van Elizabeth Kloepfer (gespeeld door Lily Collins) verteld.

Bron: The Tab, beeld: Netflix