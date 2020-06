Jong geleerd: dochters Naomi van As en Ellen Hoog zijn nú al dol op wijn

Slechts een halfjaar na elkaar zetten Naomi van As (36) en Ellen Hoog (34) een prachtige dochter op de wereld. De meisjes kunnen het net als hun moeders enorm goed met elkaar vinden, maar of ze ook een goede invloed op elkaar hebben, is een tweede…

Dochters Naomi van As en Ellen Hoog

Op Instagram is te zien hoe de dochters van Naomi en Ellen voor een koeling zitten en bij één vak niet weg te slaan zijn: het wijnschap. “Weten precies waar ze moeten zijn deze twee”, grapt Van As bij het hilarische kiekje. Haar beste vriendin reageert al spottend: “Kae heeft duidelijk een slechte invloed op Bowie”.

Zo moeder, zo dochter

Ook fans van Naomi zien de lol wel in van het tafereel. “Kun je niet vroeg genoeg mee beginnen”, lacht een volger. Anderen steken de draak met beide voormalig hockeysters. “Goed voorbeeld doet volgen”, luidt een van de reacties. En: “Je leeft het leven voor aan je kinderen. Zegt dit iets over jullie?”

De tekst gaat verder onder de foto.

Ellen Hoog en Kelvin de Lang

Drie jaar geleden stapten Ellen Hoog en oud-voetballer Kelvin de Lang in het huwelijksbootje. In het bijzijn van natuurlijk Naomi van As en haar geliefde Sven Kramer gaven de twee elkaar in juni 2017 het jawoord in Toscane. Zo’n anderhalf jaar later werd hun liefde gekroond met een prachtige dochter, genaamd Bowie Mae.

Naomi van As en Sven Kramer

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi eerder.